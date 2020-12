電玩遊遊《Cyberpunk 2077》就算是很多 bug、有不少之前答應在遊戲中會有的特點都沒有了都好,大家不能否應它是其中一隻最有代表性的 sci-fi 開放世界 RPG 遊戲之一,不論故事、角色性格都是以讓大家投入沉醉在當中。而在《Cyberpunk 2077》的遊戲世界中,也不難發現一些讓大家會心微笑的東西,則如今次和大家分享的其中一個 NPR(Non-Playing Character)——就是一位肥佬結他手!

在開放式世界遊戲中,一定會有很多 NPC 讓玩家去作出 interactions 或只是讓玩家更能投入於遊戲當中,而這位 NPC 有如在玩真的結他一樣,更帶着一絲愁緒呢

遊戲的 Animation 像真度都十分好,這位肥佬叔叔真是拿着結他 pick 在玩呢。

當然,玩結他的電玩角色這位肥佬叔叔 NPC 不是第一個,在《The Last of Us Part II》中玩家真接可以控制主角 Ellie 玩結他,網上更有不同「史詩式」的示範!

(笑)這才是真的:

