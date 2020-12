Lana Del Rey 相隔 8 年再到電視節目現場演出新歌

日前 Lana Del Rey 於《Tonight Show Starring Jimmy Fallon》現場演出《Let Me Love You Like A Woman》,是件大事呀!

因為 Lana Del Rey 已有一段日子未有上過電視節目演出了,Tonight Show 說她有 9 年未上過,但其實 2012 年 1 月 Lana 是到 過《Saturday Night Live》演出過的,所以應該是 8 年吧。

Lana 與三位和唱、四人樂隊在一個舊式酒吧的場境中唱出《Let Me Love You Like A Woman》,穿起了黑色的皮革長裙,與她在 2012 年時穿的白裙來一個對比。

Lana Del Rey 驚喜唱利物浦會歌《You’ll Never Walk Alone》

Lana Del Rey 終釋出新專輯首支完整全新單曲!

Lana Del Rey 詩集 audiobook 專輯終有第一首作品上線

Lana 的第七張專輯《Chemtrails over the Country Club》讓樂迷等到頸都長,暫定明年 3 月推出,也相信 2021 年初會有更多新單曲推出,如主題曲、與 Ariana Grande 合唱的《Brooklyn Baby (pt 2)》等等。

St. Vincent 說新專輯將會有「如地殼板塊移動」的改變