David Bowie 翻唱 Bob Dylan John Lennon 將以七吋單曲推出

為慶祝明年 1 月 8 日 David Bowie 生辰 74 周年,兩首 David Bowie 當年翻玩的歌曲 —— John Lennon 的《Mother》及 Bob Dylan 的《Tryin’ to Get to Heaven》,將會以限量 7 吋單曲形式推出。

Bowie 在 1998 年翻唱過 John Lennon 的《Mother》,當年由 Tony Visconti 監製,向 Lennon 來一個致敬,但最後未能如期在 2000 年推出。網上有 4 年多前上載的「版本」,指是在 2006 年的 podcast 上播出過:

而 Bob Dylan 於 1997 年收錄在專輯《Time Out of Mind》一曲《Tryin’ to Get to Heaven》同樣是 1998 年 Bowie 翻唱的,於為現場演出專輯《LiveAndWell.com》混音時錄下。曾於電台播放過或在一些非官方的合輯中出現過:

為 Bowie 於 1987 至 1999 年擔任結他手的 Reeves Gabrels 都參與了這兩首翻唱的製作及演奏。單曲都會張量 8,147 張 7 吋,紀念 Bowie 的出生日期 8/1/47。其中 1000 張都是特別 cream 色 vinyl 版本。大家可在官網訂購

首位登鄉村音樂名人堂黑人唱作歌手 Charley Pride 去世