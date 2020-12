Van Morrison 與 Eric Clapton 合作「反封城」歌曲推出

Van Morrison 與 Eric Clapton 兩位都叫是「上了神臺」的音樂人,年紀有咁上下,對現世情況看法當然有他的一套。Van Morrison 早前已公開表態反對「封城」(Lockdown),認為是讓政府進一步控制和監答的手段,為了「維護自身自由和人權」,Van 伯創作了「反封城」歌曲《Stand and Deliver》,外國主流媒體當然是插罵他插到「媽媽聲」,歌曲現更是由 Eric Clapton 主唱,好了,各港台樂迷又點睇?

外國媒體指 Van Morrison 今次一着是令他的回歸「蒙上污點」,指以後的人都不會記得「他是那個寫下《Brown Eyed Girl》一曲的老頭」而是「寫下一首反封城歌的老頭」。Anyway,找來了另一「音樂老頭」Eric Clapton 來主唱反封城歌,也是一 boomer memes 的好題材啊。

暫時西方對這首《Stand and Deliver》一致劣評,歌中唱到「Do you want to be a free man? Do you want to be a slave?” and “Is this a sovereign nation or just a fascist state?」但外媒批評他「也不過是一個有錢的白人老頭,而且每天也有一千個人因為 COVID-19 死去」… 又其實,當年美國也不是由多位奴隸主,對另一方人說「我們要自由!」而立國~

大家又有何看法?

Ian Brown 認為 COVID-19 疫情是控制人民的大陰謀

戴罩是鬧劇?Noel Gallagher 向口罩 say NO!「我中招我嘅事!」