Hayley Williams / St. Vincent / Lana Del Ray 翻唱名曲做善事

2020 年的聖誕終於到，代表大家終於差不多過渡到這艱辛的一年，但不代表就可以開香檳跳起 yeah，仍有很多人很多社群需要幫助。而樂隊 Bleahers 的主音及音樂監製 Jack Antonoff 和他姊姊 Rachel Antonoff，主理了今次在網上舉行的「7th annual Ally Coalition Talent Show」，主要是支持年輕的 LGBTQ+ 群組，表演更其中請來了 Hayley Williams、Lana Del Rey 和 St. Vincent 參與！