Hayley Williams / St. Vincent / Lana Del Ray 翻唱名曲做善事

撰文：宋燁文
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2020 年的聖誕終於到，代表大家終於差不多過渡到這艱辛的一年，但不代表就可以開香檳跳起 yeah，仍有很多人很多社群需要幫助。而樂隊 Bleahers 的主音及音樂監製 Jack Antonoff 和他姊姊 Rachel Antonoff，主理了今次在網上舉行的「7th annual Ally Coalition Talent Show」，主要是支持年輕的 LGBTQ+ 群組，表演更其中請來了 Hayley Williams、Lana Del Rey 和 St. Vincent 參與！
三位女唱作人更翻玩了不同經典歌曲，有 The Beatles 的 1968 年歌曲《Martha My Dear》、傳統聖誕歌《Silent Night》和 Massive Attack 的《Teardrop》。誰唱哪首？在下面聽一聽～
Lana Del Rey 相隔 8 年再到電視節目現場演出新歌
St. Vincent 說新專輯將會有「如地殼板塊移動」的改變
Hayley Williams 首次個人 Live 演出《Petals for Armor》歌曲
另外還有 Clairo
祝願大家平安過渡 2020 年！