我的 2020 年香港獨立音樂 10+10

【選擇性失聰】2020年是香港最壞的年代,但我們仍有優秀的本地獨立音樂。為我喜愛的2020年香港音樂做一個記錄,但今年本土獨立音樂的產量並不足以叫我這個「數字控」選出20大專輯,所以我來個10 + 10 ——選出我的香港獨立音樂的10大單曲及10大專輯。

我的香港十大單曲:

1. TAOTAO 《 Ain't No 24/7 Happiness 》

今年初夏剛認識 TAOTAO 時,還以為從洛杉磯MI音樂學院畢業回港的她是只有創作英文歌而不會唱中文歌的唱作歌手。所以跟著在 showcase 上聽到她與樂隊 flat550 玩出她包辦曲詞的廣東歌《 Ain't No 24/7 Happiness 》,無疑是一個驚喜(聽她唱一句「啤酒配餅乾」總覺得有點cute)。明明是廣東歌,但卻配以一個英文歌名(其實中文名是《沒有24/7的快樂》而她與樂隊私底下簡稱「廿四/七」),夾雜著不少英文詞,好有一種「鬼妹仔」的感覺。錄音室版由 JNYBEATz ( Dusty Bottle )製作與編曲,帶來精良的 urban / neo-soul 曲風, TAOTAO 以一把人聲演繹出三種層次,勾勒出深夜遊蕩街頭的患得患失心情。

2. Mousefx 《 See Jah Light 》

「宏宏V - 宏宏V - 宏宏V - 宏宏V ~」——就是這樣形容「香港雷鬼之王」 阿鼠Mousefx 這首粵語 dub reggae 神曲,大家已睇到有聲了。三個月前在一個派對上 Mousefx x Steffunn 現場玩出此曲出現全場大合唱「宏宏V」的場面實在太美妙吧。

3. 假日貞操 Virgin Vacation 《 5 Step 》

去年認識的 experimental rock 樂團假日貞操 Virgin Vacation ,本來一曲《 Acid Rain 》(以卡式單曲形式出版)已是我的必入之選,當他們在年底釋出的《 5 Step 》即叫我移情別戀。樂曲由連綿的鼓擊節拍步伐驅動,跟結他絲絲入扣而來,配以撲朔迷離的電幻聲效,祭出這首扣人心弦的 nu-krautrock 器樂曲目,如果用作 Quentin Tarantino 的電影配樂也毫無違和感。

4. 鍾楚翹CHOR 《 midsommar 》

認識鍾楚翹CHOR (Joyce),因為她為張蔓姿的現場演出彈結他。變身唱作歌手的她,帶來的首張個人單曲《 midsommar 》,想不到是一首如此 dream-pop / indie-pop 的歌曲,甚至有點兒 shoegaze 。她的「仲夏魘」並不恐怖,而是在愉快而浪漫的曲子下呈現出若隱若現的幽暗面,帶著青澀的青春氣息。

5. 南洋派對N.Y.P.D. 《美之 (Mee & Gee)》

南洋派對N.Y.P.D. 的音樂本身已很毒,而這首《美之 (Mee & Gee)》便來得更毒。明明不是主打歌也沒有製作mv,大家卻對此曲趨之若鶩。在張力十足的 post-punk 曲風下,荒誕感地大唱「去美芝去美芝去美芝 / 屌你老味Giordano你老味Bossini」的 chorus,真的好洗腦。

6. R.O.O.T 《非洲的60秒》

甚麼是「非洲的雞」? Chochukmo 主唱 Jan Curious 和爵士樂結他手 Teriver Cheung 領軍的 R.O.O.T 一曲《人間有愛》已甚討喜,然後《非洲的60秒》的「非洲的雞」更教大家聽得耐人尋味。 R&B 、 afrobeat 、 jazz rock、 rap 、兒歌/童謠的大熔爐裡,意味深長地提煉出一首關於香港人追尋自由的歌。

7. Room307 《 My Bonnie 》

香港 bedroom-pop 深情公子 Room307 的2020年單曲兩首都好聽,到底揀《背山望海》好還是《 My Bonnie 》好?後者因為那個拍攝出舊香港氣息與夢幻無人城市場景的mv而加分勝出。

8. 陳嘉 CHANKA 《 Everyday I Die A Little Bit Inside 》

陳嘉 CHANKA 的《 Shades of Blue 》 迷你專輯是她以往歌曲的作品集,這首《 Everyday I Die A Little Bit Inside 》才是記錄到她的2020年電幻靡爛新聲音。她一開聲,我已死了半個人。

9. ANWIYCTI 《 Kids 》

ANWIYCTI ( A New World If You Can Take It )的回歸單曲,八分鐘的 epic 之作,也是他們歷來最美麗的曲目。

10. DAWN《慌》

闇黑 trip hop / dubstep?厭世少女唱腔? 廣東歌 dark-pop ?我聽到是「世界越說越髒 / 快樂透也被指太墮落」的沉溺之美。

我的香港十大專輯:

1. 南洋派對 NYPD 《南洋派對》

極具戲謔意味的樂團,以 post-punk 、 dance-punk 、 neo-psychedelic 、 krautrock 的混種曲風帶出赤裸裸的粗鄙市井口語化廣東話半吟半唱演繹,很香港地道的soundtrack。專輯目前只有以數碼形式發行,之前據說會出版成黑膠唱片,但等到我頸都長…..

2. YoungQueenz & HYKE 《神隱 Spirited Away》

Dope 到一個點的傑作!2020年臨尾殺出的專輯, YoungQueenz 跟製作人 HYKE 帶來的《神隱 Spirited Away》全然是其概念專輯,道出自身心靈欲望的探討——必須要完整性由頭聽到尾,有他的一套靡爛美學。而CD專輯的售價也表現到 YoungQueenz 的霸氣。

3. Mousefx《 Mousefx in Jamaica 》

2020年是鼠年,也是 reggae 鼻祖 Bob Marley 的誕生75年。Mousefx 遠赴 reggae 發源地牙買加,跟當地樂手合作灌錄的六曲迷你專輯並由當地廠牌 Skunga Records 出版,也來得別具意義,好一個「阿鼠尋找雷鬼根源的故事」。最重要是在這次港牙音樂交流下,帶來主要是很有香港地道色彩的雷鬼廣東歌。

TYNT 的首張專輯《 SYMBOL 》

4. TYNT《SYMBOL》

Synth-based的樂隊而又奏出獨立搖滾肌理,主唱情感豐富的 emo 演繹加以treatment處理以營造出抽離的感覺,把人聲當作樂器的一部分,他們的音樂是屬於電幻迷魂,但卻流麗、鮮豔而uplifting。

5. hirsk 《 noista​/​gia 噪噪噪噪切 》

曾在Berklee College of Music 修讀爵士樂的電音製作人 hirsk ,其首張專輯不立文字,但他的抽象 IDM 電音卻無疑很有本土色彩。而跟鋼琴手 Daniel Chu 和鼓手 Blue Kwok 合作的曲目(三人亦是樂團 manvsmachine ),他們電幻而優雅的 electronic-jazz 亦是 hirsk 有機性的一面。

6. 金巴利道路真理生命《金巴道理農場》

跟《金巴利道路真理生命聯合》相隔一年,「金巴利道路真理生命」帶來第二盒卡式帶出品《金巴道理農場》,共有十一位樂手參與下,換上是靜謐民謠化的取向,實驗盎然。

7. Mike Orange 《歎息橋 OST》

一齣電視劇的配樂可以發表原聲專輯、出版黑膠唱片,甚至舉行專場音樂會, Chochukmo 成員 Mike Orange 主理的《歎息橋》的確來得殊不簡單。所譜出美不勝收而又多愁善感音樂,帶點日系配樂與 ECM 廠牌音樂的韻味,那才是重點。

8. Olivier Cong 《 City of Strange 》

「 City of Strange 」也許是給我城的主題。 Olivier Cong 江逸天從來不獨只是一位唱作歌手那麼簡單,也是甚有才華的年輕作曲家。《 City of Strange 》是他的現代舞配樂作品,他的 neo-classical / ambient 專輯。

9. SIU2《荒謬世紀》

只此一家的「香港 fusion 」樂團 SIU2 睽違六年的專輯,技術派的東西方樂器交融、把爵土/中樂/搖滾/古典共冶一爐,都是他們的簽名式聲音。他們的音樂只有風花雪月?看看《荒謬世紀》這個專輯名題,抑或《 Be Water 》、《 Devil City 》等曲目名字,都是悄悄地回應了香港的現況。

10. Tjoe x NTBM 《 #Mixtape 》

爵士結他手兼作曲家 Tjoe 移居英國前跟其爵士共同體樂團 NTBM 所發表的第二張專輯——其 album release party 演出舉行之翌日,他便要上機離港。結集一眾精英樂手所灌錄而成的專輯,奏出獨具大城市風景的 jazz fusion 樂章,展示出 Tjoe 在爵士樂的另一層次。我沒有買其實體CD,而是買了其仿卡式帶的USB版。

R.I.P. ——今年香港獨立音樂圈亦痛失了兩位音樂人,他們分別是在2月間猝逝、跟我相識30多年的好友亞里安( Minimal / 人山人海) ,以及在聖誕節當日病逝的 Whence He Came / Noughts and Exes 靈魂人物 Joshua Wong。

想聽更多我挑選的2020年香港音樂,可以進入我這個五小時歌單。

