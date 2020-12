我的 2020 年 20 大專輯 (外國篇)

【選擇性失聰】作為「數字控」,2020本來是一個靚數字的好年份,故此我相信很多音樂創作單位原先都準備好他們的精采傑作專輯趁這個2020年發表,再配合2020巡演舉行。可是大流行疫症全球肆虐,都把大家的計劃打亂了,巡演生態更加全然進入停罷狀態;但另一方面卻又好讓不少音樂單位得以閉門造車,專注灌錄了其2020年專輯出來。

我曾經放棄了選個人年度專輯的習慣,到底我的年度十大我聽甚麼,那又與別人何干呢?但到了近年,我又再選起來。那麼在這個歷史性的2020年,便更加要選,為自己喜歡的2020年專輯來個記錄--2020年,就選我20大專輯出來。這純粹是我個人喜好的選擇,不是甚麼音樂指標。

1. The Wants 《 Container 》

誠然 The Wants 這樣的樂隊名字實在毫無吸引力,幸好這隊紐約市布魯克林三人樂團首張專輯《 Container 》唱片封面是一堆罐頭的照片,活像70年代的封套設計而叫我對他們發生興趣。 The Wants 並不是另一隊 post-punk 樂隊那麼簡單,而是能把 post-punk / synth-pop / Detroit techno / art-pop / krautrock共冶一爐,全是我喜歡的聲音,是今年的開心大發現。

2. A Certain Ratio《 ACR Loco 》

今年最滿意的高質回歸專輯——昔日曼城廠牌 Factory 旗下的開荒牛樂團 A Certain Ratio 加盟 Mute後帶來12年來的全新專輯。 Jez Kerr 、 Martin Moscrop 和 Donald Johnson 三位原裝成員,加上今年不幸逝世的 Denise Johnson ,以及 Sink Ya Teeth 成員、 Gabriel Gurnsey (Factory Floor) 、 Mike Joyce ( The Smiths ) 之客串,構成美妙的 punk-funk、indie-dance、nu-soul、electronica、nu-jazz 音樂旅程。

3. The Strokes《 The New Abnormal 》

據 Spotify 的數據紀錄,《 Brooklyn Bridge to Chorus 》是我的「今年最常聽的歌曲」之第一位,此曲無疑是醒神之選。這張 The Strokes 睽違七年的新作也是我聽得很多的專輯,仍有著其別樹一幟的獨立搖滾美學與魔法,在簡約的曲風、漂亮的riff、醉眼惺忪的感覺下,優質而多了一份深度層次,好聽到欲罷不能。

4. Khruangbin《 Mordechai 》

今年我的治癒系音樂。以泰文命名的德州侯斯頓三人迷幻樂團 Khruangbin,其第三張專輯有別於以往接近器樂的形式,今次大部分曲目都有人聲獻唱——輕盈得好比獻唱和唱般,猶如把人聲作為樂器的一部分,又不像典型歌曲作品。當中又聽到源自巴基斯坦、非洲剛果、西班牙/拉丁美州的異國風情音樂薰陶。

【德州.異國】 Khruangbin 人聲主導新專輯《 Mordechai 》

5. JARV IS… 《 Beyond the Pale 》

前 Pulp 靈魂人物 Jarvis Cocker 的新樂隊 JARV IS…,別開生面地做出以現場錄音作為基礎的錄音室專輯——「這不是一張 live album - 這是一張 alive album」。從考古學到 rave culture 到 Leonard Cohen紀錄片的影響,怪咖的音樂風格, Jarvis 帶來了一張擁有高度智慧、要慢慢細聽與消化的深度專輯。

6. Kelly Lee Owens 《 Inner Song 》

來自威爾斯的電音女神唱作人, Kelly Lee Owens 睽違三年後發表第二張專輯,介乎 techno 與 dream-pop 之間,電音製作更見立體精良之餘,她的歌曲那是多麼憂傷美麗而吹彈可破。連威爾斯音樂傳奇 John Cale 也跟她合唱了一曲《 Corner of My Sky 》。

7. Roger Eno & Brian Eno《 Mixing Colours 》

Brian Eno 與 Roger Eno 兄弟在多年來首度以二人聯袂名義合作發表的專輯,Roger唯美的鍵琴音樂,Brian 勾勒出氛圍漣漪的聲響設計;如果Roger的琴音是一個個小島,那麼Brian的 ambient soundscape 就是小島之間的海洋。這是如斯憩靜幽美、多愁善感,猶如緩緩流動聲象的 ambient 鍵琴音樂專輯,我的 comfort music 。

8. Lee Ranaldo & Raül Refree《Names of North End Women》

前 Sonic Youth 結他手 Lee Ranaldo 跟西班牙樂手兼製作人 Raül Refree 聯袂合作,這是一張「反搖滾」的專輯:marimba 與 vibraphone 敲擊, analog 錄音帶與數碼 sampler之實驗製作,溫婉而幽悒的 folk-based 曲調,構成嶄新而光怪陸離的實驗民謠歌曲。

9. Fontaines D.C. 《 A Hero's Death 》

我聽了大半世 post-punk , Fontaines D.C. 這隊愛爾蘭都柏林樂隊的第二張專輯投向幽暗、憂鬱、旋律化而moody的中慢板歌路下,正給予我重拾回一種 post-punk 的浪漫—— post-punk 那種感覺低調蒼白、愁緒寂寥,呈現著賦予歐陸色彩的浪漫。

10. Sunny Day Service《いいね!》

新鼓手大工原幹雄加入接任在兩年前病逝的丸山晴茂之崗位後, Sunny Day Service 也在《いいね!》專輯裡正式重返三人樂團姿態。沒有之前幾張專輯裡用上鼓擊程序、電音製作甚至是 hip hop 式歌曲,在《いいね!》裡曽我部惠一等人也重投昔日的 folk rock 風格,以及那股陽光音樂能量。不懂日文的朋友不要給唱片封面瞞騙,《いいね!》不是《Tump!》,官方譯名是《line!》。

11. Tom Misch & Yussef Dayes 《 What Kinda Music 》

如果你本已覺得倫敦 nu-soul 唱作歌手 Tom Misch 很不錯,那麼當他遇上前Yussef Kamaal 爵士鼓手 Yussef Dayes ,他也得以昇華起來,來得錦上添花。這個無懈可擊的組合,他的聲音被提昇到一種複雜的味道層次,呈現著 South London jazz scene 脈絡以至 progressive jazz 底蘊。

12. Working Men’s Club 《 Working Men’s Club 》

來自曼徹斯特的 Working Men’s Club ,他們的音樂也像來自那些年的 indie-dance 樂團——首張同名專輯《 Working Men’s Club 》裡,原始的鼓機節拍與 synth 主導、 indie 與 acid house 之共融、 New Order 與 Cabaret Voltaire 的根源,1988至1990年間的獨立舞曲好時光。

13. Matt Berninger 《 Serpentine Prison 》

The National 靈魂人物 Matt Berninger 跟我算是同輩,大家同是中佬,點解他可以這麼超級型佬 charming 呢?簡直是我偶像。走出 The National 帶來首張個人專輯, Booker T. & the M.G.'s 主腦 Booker T. Jones 操刀監製,他的磁性男中音嗓音, Matt 在 Americana 底蘊下給我聽到 Leonard Cohen 、 Bryan Ferry 、 Nick Cave 的血脈。

14. Yaeji 《 What We Drew 우리가 그려왔던 》

沒錯我今年聽得박혜진 Park Hye Jin 的《 How can I 》EP較多,但在我的20大放一張韓妹電音製作人的作品,我還是還是選擇四眼妹 Yaeji 的《 What We Drew 우리가 그려왔던 》。這張風格如 mixtape 的首張專輯,展示出她的 house / hip hop / trap / leftfield pop 之折衷性聲音。

15. Tame Impala 《 The Slow Rush 》

一張探討時間流逝/時間哲學的概念專輯, Kevin Parker 的歌曲如夢似幻、groovy、細膩動聽,感覺軟綿綿,伴奏我度過不少2020年的時光。

16. Bdrmm 《 Bedroom 》

我在今年才認識到的英國新樂團 Bdrmm ,聽其首張專輯那種 shoegaze / dream-pop 聲音而又有著一份低調情懷,即時中了我的口味。

17. Grimes 《 Miss Anthropocene 》

在氣候變化下語帶相關地帶出「人類世」( Anthropocene )與「厭惡人類」( Misanthropy )兩個主題的概念專輯, Grimes 變身反派滅絕女神,帶來她歷來最闇黑與最具野心的作品,是差不多每首歌都有不同的風格。而我沒有放錯圖片,這是《 Miss Anthropocene 》最近在串流音樂平台上所換上的新封面設計。

18. Oneohtrix Point Never 《 Magic Oneohtrix Point Never 》

介紹由紐約市布魯克林實驗音樂人 Daniel Lopatin 化身的 Oneohtrix Point Never ,有時會很難用文字形容。這張在 lockdown 期間灌錄而成的專輯,依然怪誕不經到不得了,但又有很多人聲獻唱,甚至有點兒pop。想不到 The Weeknd 也會為他客串唱歌。

19. Sufjan Stevens 《 The Ascension 》

我喜歡民謠的 Sufjan Stevens ,也喜歡電音起來時的 Sufjan Stevens 。《 The Ascension 》是他以電子合成器主導的專輯,尤愛採用 Prophet 電子合成器,歌曲仍是多麼美好而縈繞心頭。長達12分鐘的抗爭歌先行單曲《 America 》在美國這個要面對大流行疫情、 BLM 運動、總統大選之年更見先聲奪人。

20. pg.lost《 Oscillate 》

要在我今年的20大裡放上一張 post-rock 專輯,我二話不說地選來瑞典Norrköping樂團 pg.lost 的《 Oscillate 》,要聽他們傷感幽美、豐富情感、澎湃氣牆與血脈僨張的器樂演奏,一定會好滿足。

