Julien Baker 為新專輯熱身 - stop motion 動畫 MV 上線

撰文： 宋燁文 最後更新日期： 2021-01-19 17:43

25 歲田納西出生的女唱作人 Julien Baker，即將於 2 月推出第三張個人專輯《Little Oblivions》，在這之前，先有新單曲《Hardline》的 MV 為大家熱熱身！

《Hardline》的 MV 是一個 stop motion 動畫，可以看出是很有心機的作品，由 Joe Baughman 執導，利用了 600 多小時製作，Joe 說：「在製作 MV 時當然要聽着 Julien 的這首歌，在聽了數千次後，這首歌仍然很令我感動。這次我 MV 製作很有趣。」

Stop-motion MV 中可以看到他們利用雜誌、地圖、報紙去營造出 6、70 年代的色彩格調。

Julien Baker（CFARUOLO）

Little Oblivions 歌單：

01. Hardline

02. Heatwave

03. Faith Healer

04. Relative Fiction

05. Crying Wolf

06. Bloodshot

07. Ringside

08. Favor

09. Song in E

10. Repeat

11. Highlight Reel

12. Ziptie

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