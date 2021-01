《Cyberpunk 2077》 英國電音妹子有首歌又要狂 loop

撰文: 宋燁文 最後更新日期: 2021-01-21 17:17

對對,又是《Cyberpunk 2077》,即使大家對遊戲「en 唔 enjoy」的感覺非常不一致,但可以肯定的是,遊戲開發商 CD Projekt RED 所製作的遊戲配樂絕對是一流的,扭耳仔小編早在同一開發商推出的《The Witcher 3: Wild Hunt》 也一直推崇由 Marcin Przybyłowicz 帶領的配樂製作團隊,《Cyberpunk 2077》遊戲更請來了不同的音樂人、樂隊為遊戲中的音樂電台製作歌曲。今次和大家分享的,英國電音女子組合 Let's Eat Grandma 的成員 Rosa Walton 主理的一首可以在 playlist 狂 loop 的歌曲。

在《Cyberpunk 2077》遊戲中駕車時,於「電台」「98.7 Body Heat Radio」中除了會聽到Us Cracks 的《Pon Pon Shit》外,就是會聽到由「Hallie Coggins」唱的一首《I Really Want to Stay At Your House》,其實歌曲真正是由英國年輕電音孖妹組合的成員 Rosa Walton 寫下的,當然也由她主唱。

【專輯推介】實驗流行樂雙妹嘜 Let's Eat Grandma 不再孖公仔

歌曲是一首非常 synth-pop 的作品,Rosa 在 vocoder 下唱着「I’m on top of you, I don’t wanna go. ‘Cause I really wanna stay at your house. In the palace it all works out. But you know how much you fuck me up. I’m done with you. I’m ignoring you. I don’t wanna know.」YouTube 有這歌的「一小時狂 loop」版本,很正。

Rosa Walton 由小玩到大的好朋友 Jenny Hollingworth 於諾域治(Norwich)一起讀音樂學校,於 2013 年組成樂隊 Let’s Eat Grandma,走 avant-pop、psychedelic pop 風格。2016 年小試啼聲推出處女專輯《I, Gemini》,都是兩女一起寫下的少女情懷:

對,她們的電音一點點暗黑、一點點怪誕,但拼湊出來成了一種獨到風格。即連樂隊名 Let’s Eat Grandma,也是一個對「標點符號用得不好」下的「吃了你祖母」暗黑笑話。MV 也有首很地道英國小城市的味道。

到 2018 年, Let’s Eat Grandma 推出了第二張專輯《I’m All Ears》,得到了更多人的注目,單曲也有更成熟的製作和編排,如《Hot Pink》、《Falling Into Me》

小編自己最 like 都是在專輯中長達 11 分鐘的《Donnie Darko》,兩女的 live 演出也絕不兒戲,但又絕對地展現出她們少女心的氛圍。(最後用牧童笛那段!)

可惜是 2019 年 4 月 Jenny 的男友去世,取消了美國的演出,不過 2020 年根本都沒有了演出機會了。回顧一下她們在 KEXP 的演出。如果香港還有機會再舉辦音樂節之類的(非視像),帶兩女來一下香港?

Protect them at all cost!!!

