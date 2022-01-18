台灣樂迷年度音樂回顧　冷門高質音樂推薦：只要沒聽過的就是新歌

撰文：方格子
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根據 Apple Music 統計，我今年聽音樂 910 小時，平均一天近 2.5 小時，遠多於去年的 2 小時，而且還不包含聽實體唱片與 YouTube 的時間。

最常聽的五位藝人、最常聽的五張唱片、最常聽的十首歌，還蠻超乎我意料的：

最常聽的是一回事，大多舊歌；今年聽了58 張 2021 年的新唱片，選個覺得最喜歡的 top 5 好了（不分排名）：

（方格子提供）

The Black Keys - Delta Kream
Jerry Cantrell - Brighten
當代電影大師 - 告訴我他們都在本來的什麼地方
Eric Clapton - Lockdown Sessions
四分衛 - 轉轉轉大人

我想音樂本身勝過千言萬語，聽就對了，想說的、能說的，我過去都盡量說了，但自己心內真實感覺每每難以用文字竟表。新的舊的我都聽，一向認為只要沒聽過的就是新歌，但就算聽過千百次的舊歌也常給我聽得宛如新歌一般驚艷。披頭四（The Beatles）就是，尤其《Get Back Sessions》紀錄片更是令我心醉不已。

演唱會部分，萬芳與伍佰陸續因為年中疫情陡升而延期，還好四月時觀賞了生祥與 NSO 合作的「我庄三部曲變奏版」，那真是一次空前絕後的經驗——我猜生祥日後應該不會輕易再嘗試了。十一月再赴生祥場，他完全翻轉半年前的編制，以不插電形式呈現我庄三部曲，可能也和團員受限於疫情而難以參與有關。最驚喜的是我自己拜公司烏克麗麗課程的機會所賜竟踏上了小河岸的舞台，這肯定畢生難忘！

不過個人自認最大成就，是花了二月 28 + 2 總共三十天，聽了七十張經典藍調唱片，讓我對藍調從一知半解成為半仙。是自以為沒錯啦，當然還要再更加認真聽才是，學習聆聽可是永遠沒有足夠的一天、沒有停下來的時候。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：小白的窩，原文：【2021 回顧：音樂篇】疫情之下仍然不能缺少音樂啊

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