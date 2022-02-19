2021年日本動漫歌曲卡拉OK點播十大　LiSA唱《鬼滅之刃》只獲第四

喜歡唱日文歌的人，應該都對日本卡拉OK系統「DAM」很熟悉吧？DAM針對2021年播出的動畫主題曲進行調查，並公布前100名熱門點播排行榜。



《BEASTARS第二季》《東京復仇者》《鬼滅之刃 無限列車篇》等人氣作品的主題曲都擠進前十名。想知道下次去卡拉OK店可以點什麼動漫歌曲，就一起來看這次公布的歌單吧！

第10名 《東京復仇者》eill ここで息をして

第十名是《東京復仇者》的片尾曲〈ここで息をして〉。演唱片尾曲的新銳創作歌手eill，從15歲便開始創作歌曲，也曾為EXID與NEWS等知名團體寫歌。節奏感強烈的曲風加上她充滿特色的嗓音，實在令人難以想像她是從從一介音癡蛻變成如此多才多藝的唱作歌手。

第9名 《五等分的新娘 (第2季)》中野家五胞胎 五等分のカタチ

第九名是《五等分的新娘》第二季片頭曲〈五等分のカタチ〉。歌曲由中野家五姊妹的角色聲優花澤香菜、竹達彩奈、伊藤美來、佐倉綾音、水瀨祈演唱。人氣聲優加上青春可愛的戀愛喜劇，讓該作擁有廣大粉絲。

第8名 《SK8 the Infinity》優里 Infinity

第八名是滑板動畫《SK8 the Infinity》的片尾曲〈Infinity〉。該作是由《Free!》《BANANA FISH》的動畫監督內海紘子與知名動畫公司BONES聯手打造的原創動畫。片尾曲由奇蹟歌手優里演唱，輕快的旋律與充滿渲染力的歌聲，彷彿唱出了主角兩人的好感情。

第7名 《我的英雄學院 (第5季)》 DISH// No.1

第七名是DISH//演唱的《我的英雄學院》第五季片頭曲〈No.1〉。DISH//在2020年因主唱北村匠海登上YouTube頻道「THE FIRST TAKE」演唱〈貓〉一曲而打開知名度。除了《我的英雄學院》之外，他們也演唱過《NARUTO - 火影忍者疾風傳》與《銀魂》等JUMP人氣作品的主題曲，成為動畫及日劇的愛用樂團之一。

第6名 《2.43 清陰高中男子排球社》yama 麻痺

第六名是《2.43 清陰高中男子排球社》片頭曲〈麻痺〉。該作以福井縣為舞台，描寫鄉下高中排球社的青春熱血故事。這首歌是人氣覆面系歌手yama的出道單曲，充滿速度感的旋律與描寫青少年內心衝突的歌詞，非常適合這部青春動畫。

第5名 《賽馬娘 Season 2 》 ユメヲカケル!

第五名是《賽馬娘》第二季片頭曲〈ユメヲカケル!〉。《賽馬娘》是從遊戲衍生出動畫、漫畫及音樂的多媒體企劃，作品中將賽馬擬人化成可愛的美少女角色，在動漫迷中頗有人氣。而這首片頭曲，就是由作中角色特別週（和氣あず未）、無聲鈴鹿（高野麻里佳）、東海帝皇（Machico）、伏特加（大橋彩香）、大和赤驥（木村千咲）、黃金船（上田瞳）、麥昆（大西沙織）共同演唱的歌曲。

第4名 《鬼滅之刃 無限列車編 (第2季)》 LiSA 明け星

第四名是電視動畫版《鬼滅之刃 無限列車編》的片頭曲〈明け星〉，LiSA也在2021年年底的紅白歌合戰上演唱此曲。動畫於2021年秋天開播，片頭曲僅僅數月便衝上第四名，由此可以看出《鬼滅之刃》及動漫歌姬LiSA的影響力之高！

第3名 《BEASTARS (第2季)》 YOASOBI 優しい彗星

第三名同樣由《BEASTARS》的主題曲拿下！第二季片頭曲〈怪物〉與片尾曲〈優しい彗星〉都出自YOASOBI之手，而且兩首歌都是由漫畫作者板垣巴瑠撰寫小說，再由YOASOBI根據小說內容創作歌曲。MV也是以《BEASTARS》的角色們作為主角，用心程度令動漫迷及歌迷驚嘆不已，也帶來更多話題性。

第2名 《東京復仇者》Official鬍子男dism Cry Baby

第二名是《東京復仇者》的片頭曲〈Cry Baby〉。該作在去年被改編為動畫、舞台劇及真人版電影，大受年輕世代歡迎，原作漫畫至今已發行超過5,000萬本。動畫找來人氣樂團Official鬍子男dism演唱主題曲，歌曲中有多處轉調，高難度的歌唱技巧也成為許多人唱卡拉OK時挑戰的目標。

第1名 《BEASTARS (第2季)》 YOASOBI 怪物

2021年播出的動畫中，最常被點播的主題曲就是《BEASTARS》第二季片頭曲〈怪物〉。該作描繪一群擬人化的動物的青春群像劇，藉由充滿個性的動物角色來描寫人性與社會議題，因此備受動畫迷矚目。此外，這首歌是人氣組合YOASOBI所演唱的歌曲，MV發布數月後便突破1億觀看次數，也是他們繼2020年爆紅單曲〈夜に駆ける〉後，第二度創下破億紀錄的歌曲。

快將這些歌曲加入你的卡拉OK點播清單吧！

除了前十名的人氣歌曲之外，DAM在「2021年播出的動畫主題曲TOP100」排行榜中，一共列出了前100名的歌曲。想知道去年有哪些動畫及主題曲值得一看，也可以參考這個榜單。而下次去卡拉OK唱日文歌時，記得先將這些歌曲列入你的點播清單喔！

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