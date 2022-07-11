經典中文流行曲竟改編自泰文歌？細看5首翻唱唱紅的泰國金曲

小編最近在重溫一些耳熟能詳的經典歌曲，發現有一部分中文歌曲竟然是翻唱自泰文歌。我們都知道在華語樂壇繁盛時期，誕生了許多優秀的歌手與金曲，在這些經典歌曲當中，原來有一部分是改編自泰國的。



泰國小編找到了幾首，一起來回顧下那些中文翻唱的泰文歌曲吧。

草蜢的《失戀陣線聯盟》

我們都知道《失戀陣線聯盟》是草蜢組合演唱的一首經典歌曲，由Cha Trikong Suwan作曲，何啟弘作詞。不僅曲調清新，還多次作為台灣電視劇《家有仙妻》、《我的少女時代》等影視作品的主題曲或片尾曲。那你知道《失戀陣線聯盟》的原版其實是一首泰文歌嗎？《失戀陣線聯盟》改編自泰國歌手Bird Thongchai演唱的歌曲《Ku Gad》泰語名《คู่กัด》（中文譯為《歡喜冤家》）。

蕭瀟的《愛要坦蕩蕩》

還記得那首在《中國好聲音》舞臺上被丁丁翻唱而走紅的歌曲嗎？因為輕快活潑的節奏，中文原唱蕭瀟的《愛要坦蕩蕩》在華語樂壇中傳唱度也極高，但這首歌其實也是翻唱自泰國的。

《愛要坦蕩蕩》改編自Palmy的《อยากร้องดังดัง》（想要大聲唱），由Rungroth Pholwa譜曲。2003年，蕭瀟拿到了該歌曲的中文版權，由許常德重新填詞。當時的泰文原版蟬聯了泰國46周銷售冠軍， 破140萬張的銷售記錄。

王心淩的《Woosa Woosa》

《Woosa Woosa》是王心淩演唱的一首歌曲，由談曉珍作詞，Almost-Blind Romy作曲，因為濃郁的異域風情和振奮人心的節奏，被許多人所喜愛，但其實這首歌翻唱自泰國歌手Thiwa的《ฮูลา ฮูล่า》（《Hula hula》）。

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庾澄慶的《命中註定》

庾澄慶在2002年演唱的《命中註定》，由許常德作詞、Loso作曲，輕柔sh輕柔舒適的ji這首歌，竟然也是翻唱自泰國歌手歌手Sek Loso的《ฝนตกที่หน้าต่าง》（《窗外的雨絲》）。

丁噹的《想戀一個愛》

丁噹演唱的《想戀一個愛》，是電視劇《大人情歌》的片頭曲，而這首歌也是翻唱自泰國搖滾樂團Slot Machine的《KLOME》。據悉，當時丁噹在某演唱會上對Slot Machine的現場演出印象非常深刻，便開始了這首泰文歌曲的邀歌。

正所謂「音樂無國界」，無論是哪種語言，只要是好的音樂都能打動人心，原唱與翻唱都給音樂注入了不一樣的活力。你還聽過哪些經典的翻唱歌曲呢？

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【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】