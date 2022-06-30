中外樂團勁旅匯聚香港　過江龍震撼港樂舞台｜二十五載音樂回望

曾幾何時，香港與「文化沙漠」劃上了一個等號。不過，我們其實從不曾真正了解，當文化遇上沙漠時，會是怎樣的一番光景？然而我們確切知道的，今天的香港是一個文化薈萃的國際大都會，回顧香港特區成立二十五年以來的《十大樂聞》，卻又發現不少世界級演奏家、國際知名的頂級樂團都曾經踏足這個小島的舞台，作交流演出，這令人不禁問，他們為何要這麼勞碌來到這沙漠？不論如何，且讓我們先來回顧一下，這些海外來客在這片小小沙漠中，一些令人津津樂道的樂人樂事。

文、圖：鄭學仁、原題：二十五載音樂回望｜「沙漠？綠洲？」- 海外來客篇



中國愛樂樂團在2007年來港舉行兩場紀念香港回歸祖國十周年音樂會。

《二十五載音樂回望》由2022年6月5日起，一連九集，逢周日早上10時至11時，於香港電台第四台（FM 97.6 – 98.9）播出。

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特區成立後，第一支訪港的「過江龍」，應數「中國交響樂團」了。說來巧合，原來這次外訪，也是這支樂團1996年重組後首次出國演出。中國交響樂團是國家的頂級樂團，它的前身便是1956年成立的中央樂團，1996年因應國內市場經濟轉型，而重組成為藝術總監負責制，更名為中國交響樂團。1997年9月27及28日，樂團首次訪港演出兩晚，由藝術總監陳佐湟博士指揮，第一晚演出德伏扎克及白遼士的作品，而第二晚則演出火把節之夜、舞劇紅色娘子軍、魚美人組曲、白毛女組曲等中國作品，盡顯樂團中西並融的特色。其後，中國交響樂團亦曾多次重臨香江演出，其中2008年的訪問更出了一點意料之外的小波折，是什麼一回事呢？今集（7月3日）我們請來中央樂團專家周光蓁博士與我們分享一下。

談到歐洲的頂級樂團，總離不開柏林、維也納、倫敦等名字，卻原來，這些歷史悠久的樂團都曾與香港結緣，除了2005年柏林愛樂首次訪港演出外，維也納及倫敦早已是這個小島的老朋友了。

柏林愛樂成立於1882年，是國際知名的老牌頂級樂團，著名指揮家福溫格勒、卡拉揚、阿巴度等，都曾經執掌過這樂團。2005年，柏林愛樂亞洲之旅到訪北京、上海後，第三站途經香港，在港演出一場，由英籍指揮家西門．歷圖執棒。樂團主席德塞荷斯在這次演出中，便憶述了該樂團於1979年首次訪問中國大陸的感想。據他說，當時文化大革命剛結束不久，因此他們可以和中國音樂家會面，是非常震撼的一件事。多年來中國都禁演古典音樂，認為那是「頹廢」的東西，但他的印象是觀眾都很渴望聽到古典音樂，對他們演出的反應很熱烈，途中他們還遇到了很多非常有天份的年輕人。德塞荷斯的觀察很細微，他還憶述，當年所有中國樂團都在演奏一首叫《北京喜訊到邊寨》的作品，他說很想知道現時還有沒有人認識這作品。答案當然是肯定的，這首1976年底完成的管弦樂小品，現時仍偶然會在國內的音樂舞台上聽到呢。

柏林愛樂樂團2005年首度訪港掀熱潮。

2006年9月，維也納愛樂第四度訪港演出，這次執棒的是曾贏得1976年「卡拉揚指揮大獎」的俄國籍指揮家格爾吉耶夫。樂團主席海斯貝格教授在演出的序言中曾提及1959年卡拉揚首次率領維也納愛樂訪港的事，而在不久之前，卡拉揚63年前這次歷史性音樂會的演出錄音完好「出土」，也曾在第四台再次播放。

維也納愛樂樂團2006年再度訪港演出兩場。

老朋友倫敦交響樂團最近一次訪港演出，只是不久之前的2019年年底，過去數十年來，他們就不下多次獲邀在港演出。話說回來，倫敦交響樂團與另一支經常訪港的倫敦愛樂，卻為香港人帶來了不少翻譯上的美麗誤會。1962年3月，為香港大會堂作開幕演出的樂團，一直被翻譯為「倫敦交響樂團」，問題是，當天那支樂團卻應是「倫敦愛樂」；後來到了1966年3月香港舉辦英國週，獲邀來港演出的樂團的中文名字同樣是「倫敦交響樂團」，這次可真是貨真價實的倫敦交響樂團了。

指揮家哈汀在2007年帶領倫敦交響樂團訪港演出兩場音樂會，此為紀念香港回歸祖國十周年的活動之一。

還可一記的是日本愛樂在三一一事件後，在香港藝術節一場氣氛沉重的演出；年屆九十高齡的著名指揮家馬連拿爵士，如何在港為香港城市室樂團新樂季揭幕音樂會執棒的情況……7月3 日（星期日）早上10時至11時，香港電台第四台《二十五載音樂回望》，林家琦、鄭學仁會與你一起閒話這些過江猛龍，看看香港更像一個沙漠還是一個綠洲。

九十高齡的馬連拿爵士，2014年來港為香港城市室樂團新樂季揭幕音樂會執棒。

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