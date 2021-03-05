【攝影展覽】白雙全岑允逸對談展　拿着本被遺棄的相片拋接思緒

撰文： 周穎瑤 最後更新日期： 2021-03-05 14:24

光影作坊將舉行《賦 Desert and Define－－白雙全與岑允逸對談展》，展期由明日（3月6日）開始至4月4日，並會於開幕日有藝術家分享環節。參觀及分享會均需預先網上預約，逢星期一休息。

白雙全及岑允逸分別為香港本地活躍多年的藝術家及攝影師，是次通過光影作坊的「藝術家與攝影師對談系列」，經歷達八個月的對談，了解及認識彼此的生活及創作歷程，各自分享對攝影、創作啟蒙及視覺藝術創作的經驗後，以「攝影」作媒介進行一次對話。是次展覽將展出二人從未公開過的攝影作品，但並非「新作」，而是在整理一些本已遺棄，或是不敢整理的相片過程中，以曾經捕捉過的意象表達當刻的感受與想法。

「曾經有想過放棄一些相片，我想它們是一種召喚，以前未知甚麼時候可以用，但我想現在是適合的時機。」岑允逸如是說。在整理相片的時候，岑允逸不諱言經過歲月的洗禮，很多時候都已把背後拍攝這些畫面的動機忘記得一乾二淨，連自己也對好些圖像充滿疑惑。不過，重新整理的過程讓岑允逸有種不言而喻的感召，有機會嘗試將它們歸納為一本攝影集，賦予它們一個新的語境，甚至從中有所療癒。「製作是次展覽圖片那份枯燥乏味，我卻視為甘飴，因為知道這是我現在還算是能可以一手掌握的東西，其餘的只能眼白白看著從指縫中一點一滴在溜走。」

藝術家白雙全則選擇藉此整理由 2014 年至 2019 年有關社會運動的影像，將展出二百多張相片，希望與公眾一起重組社會運動的碎片。在整合的過程，白雙全同樣覺得需要面對重大的心理關口。「當時的影像好像日記，的確需要去處理及排整，但某些文件夾真的不敢觸碰。」 白雙全表示，這些照片都屬於他終究會鏟除的相片，他認為，通過拍攝和整理大量相片，他能從中深入發掘自己當刻的狀態和思考 ，更看見自己思想搖擺的真實狀況，甚至連自己不為意的事也計算進去。「這次展覽過後，這堆影像就會永遠消失。」

或許這就像搬家，暗角總有一堆封塵的物品，有些人會瀟灑地斷捨離，有些人會再回想它有否保留的價值。這此展覽英文題為「Desert」與「Define」，在一些瀕臨被棄的影像記錄中賦與新的意義；在瞬息萬變的時代，回首可能需要勇氣，但每一個注視將變得更重要，每一次對話，似乎會變得更珍貴。

展覽資訊

展覽日期：2021 年 3 月 6 日至 4 月 4 日

開幕日期：2021 年 3 月 6 日（六）4:30pm-6:00pm

藝術家分享：2021 年 3 月 6 日（六） 3:00pm-4:30pm

開放時間：星期二至日 11:00am-1:00pm ; 2:00-6:00pm（逢星期一及公眾假期休館）

展覽地址：光影作坊-九龍石硤尾白田街 30 號賽馬會創意藝術中心 L2-02

*展覽參觀及藝術家分享會需要預先網上預約

**展覽之相關公眾活動（包括藝術家分享會、公眾及團體導賞），將會視乎新冠肺炎的狀況及防疫措施或有所變更