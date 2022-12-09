攝影展覽｜《國家地理雜誌》比賽冠軍劉兆景個展 照片看世界美景
撰文：蘇煒然
出版：更新：
香港攝影師劉兆景（Anthony Lau）將於銅鑼灣EastPro Gallery舉行個人攝影展。
Anthony在2016年獲得《國家地理雜誌》「國家地理旅行者」攝影比賽總冠軍。他的作品「冬天的騎師」（Winter Horseman）是在2015年12月前住內蒙古旅行時拍攝，在-27˚C的寒風中遇到騎馬人表演，然而極端低溫令相機故障，無法自動對焦，他只能改用手動對焦，並將光圈收至f/8增加景深，經驗和運氣配合之下成功拍到得獎作。展覽亦展出約20張Anthony到世界各地旅遊時拍攝的風景及生態作品。
劉兆景攝影展覽詳情：
日期：2022年12月11日至12月17日
時間：上午11時半至下午7時（星期一至五）
地點：EastPro Gallery｜告士打道223號海聯大廈9樓A室
Anthony在2016年獲得《國家地理雜誌》「國家地理旅行者」攝影比賽總冠軍。他的作品「冬天的騎師」（Winter Horseman）是在2015年12月前住內蒙古旅行時拍攝，在-27˚C的寒風中遇到騎馬人表演，然而極端低溫令相機故障，無法自動對焦，他只能改用手動對焦，並將光圈收至f/8增加景深，經驗和運氣配合之下成功拍到得獎作。展覽亦展出約20張Anthony到世界各地旅遊時拍攝的風景及生態作品。
劉兆景攝影展覽詳情：
日期：2022年12月11日至12月17日
時間：上午11時半至下午7時（星期一至五）
地點：EastPro Gallery｜告士打道223號海聯大廈9樓A室
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