攝影展覽｜《國家地理雜誌》比賽冠軍劉兆景個展　照片看世界美景

香港攝影師劉兆景（Anthony Lau）將於銅鑼灣EastPro Gallery舉行個人攝影展。

Anthony在2016年獲得《國家地理雜誌》「國家地理旅行者」攝影比賽總冠軍。他的作品「冬天的騎師」（Winter Horseman）是在2015年12月前住內蒙古旅行時拍攝，在-27˚C的寒風中遇到騎馬人表演，然而極端低溫令相機故障，無法自動對焦，他只能改用手動對焦，並將光圈收至f/8增加景深，經驗和運氣配合之下成功拍到得獎作。展覽亦展出約20張Anthony到世界各地旅遊時拍攝的風景及生態作品。

劉兆景攝影展覽詳情：

日期：2022年12月11日至12月17日

時間：上午11時半至下午7時（星期一至五）

地點：EastPro Gallery｜告士打道223號海聯大廈9樓A室

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