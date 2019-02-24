【越南特金會】48小時火車之旅　朝鮮金氏家族尤愛火車出訪理由

朝中社已確認金正恩正乘搭他的專用火車經中國陸路前往越南。平壤距離河內4500公里，單程車程超過兩天。試想在狹窄的車廂中待上兩天才抵達目的地，沿途車廂不斷搖晃坐到腰酸背痛，但自開國以來，金氏家族就是喜愛以火車出行。

一架神秘的綠色火車在周六（23日）丹東車站出現，被指可能是接載金正恩的火車。（路透社）

美朝第二次峰會即將舉行，各國都在猜測金正恩會乘搭飛機還是火車前往。韓聯社早前才以「火車費時失事」為由，估計金正恩會乘專機前往河內，沒想到過兩天就被「打臉」，金正恩決定坐長途火車出行。

列車或暫停北京 與習近平會面

金正恩最近才在1月乘搭火車出訪中國，若一切如外界所料，相信金正恩的坐駕綠色火車很快會抵達北京，金正恩可能趁機會再次與國家主席習近平會面，為美朝峰會預演。

飛機早已成為今天國家領導人出行的常用代表工具，如美國總統特朗普有自己的空軍一號「Trump Force One」（特朗普的私人波音757）。朝鮮也有自己的蒼鷹一號，但金氏家族尤愛火車。自金正恩祖父金日成開始，火車出行已成習慣。

金正恩有自己的專用機蒼鷹一號，雖然性能老舊但還是可以短途出行。（視覺中國）

2018年金正恩訪問北京期間，其綠色專車停靠在車站內的情景。（視覺中國）

親目專機爆炸 金日成父子拒搭飛機

金日成的外訪次數比兒子金正日還要多，且在很早時期還是常用飛機出行。但直到1982年，一椿事件嚇怕了兩人。據說朝鮮向前蘇聯購買了5架伊留申62客機，改裝成領導人專用機，但就在試飛時發生意外，在空中爆炸，造成機上17人遇難。

金日成和金正日在場目睹飛機爆炸，兩人自此幾乎不坐飛機。1986年前蘇聯共產黨中央總書記戈爾巴喬夫與金日成會面，金日成坐蘇聯的飛機到莫斯科，報道指當時蘇聯要求金日成坐自己的專機，但金日成回應：「朝鮮飛行員讓人無法信任，除非是蘇聯的飛機，否則我只坐火車。」

金正日生前7次訪問中國，均乘火車前往。包括2001年出訪俄羅斯，同樣是坐火車，往返兩萬公里耗時24天。當時有輿論調侃，金正日的俄羅斯之行可被列入「健力士世界紀錄」，因他是迄今為止世界國家元首中，乘專列火車訪問路程最遠的人。

列車上有佳餚美酒

今天金正恩乘搭的專用火車已經翻新，舊的車廂連同金日成與金正日的靈柩同安放在平壤的錦繡山太陽宮。當年俄羅斯外交宮普利科夫斯基（Konstantin Pulikovsky）曾在內部備忘錄指，金正日的列車上有漂亮的女列車長，更有新鮮龍蝦、法國波爾多及勃艮第紅酒供應，在晚餐時間，車上乘客及車長都會唱俄羅斯及朝鮮的政治宣傳歌曲。

金正恩2012年上台後，至2018年首次出訪中國，都是使用火車。同年金正恩前往新加坡出席美朝第一次峰會雖然是搭飛機，但乘搭的是從中國借用的飛機前往，而非直接搭乘蒼鷹一號。