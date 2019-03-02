【為革命保護健康】金正恩訪越胖了一圈　好吃愛喝又發福令人擔心

朝鮮領袖金正恩與美國總統特朗普周三至周四（2月27日至28日）於越南河內舉行第二次「特金會」。美朝首腦雖然未有達成協議，然而身在朝鮮的民眾還是期待金正恩帶領國家繼續革新。然而相較2018年6月12日新加坡峰會時，金正恩發福的情況明顯，外界對其健康問題的關注亦因而加深。

朝鮮領袖金正恩肩負整個國家的未來，因此他的健康狀況備受關注。根據第二次「特金會」的現場照片，金正恩的體重明顯有所增加，且神情略顯疲倦。（路透社）

從美朝第二次峰會的現場照片見到，金正恩皮膚泛紅、嘴唇呈灰褐色，神情略顯疲倦。韓國《中央日報》曾指出，身高傳為170厘米的金正恩，2013年至2018年期間體重飆升40公斤，目前已達130公斤。

他2018年4月27日與韓國總統文在寅檢閱韓國三軍儀仗隊的短短幾分鐘內就不停喘氣、面色凝重，令外界擔憂他的健康狀況。

韓聯社2018年11月2日引述韓國國會情報委員會一名議員報道，國家情報院10月31日接受國政監察時，表示他們利用3D全息影像技術來分析朝鮮領袖金正恩的體型變化，以便隨時掌握他的健康狀況。他們發現他有高血壓及糖尿病等家族病史，但整體來說健康狀況良好。

朝鮮領袖金正恩2月27日至28日出席美朝第二次峰會的臉型及體型，明顯較2018年6月12日與美國總統特朗普在新加坡會面時要「圓潤」。（路透社）

有人認為金正恩的體型比200多天之前大了一個碼。圖為金正恩2018年6月11日晚上離開其在新加坡下榻的酒店，前往著名旅遊景點觀光。（路透社）

標準老饕 煙不能戒

金正恩時隔數月再出現在國際媒體眼前，體重明顯有所增加。這可能與他愛吃頂級神戶牛排和瑞士芝士（Emmental），飲用名貴香檳及紅酒等有關。據說金正恩的專用列車上有新鮮龍蝦、法國波爾多及勃艮第紅酒供應，讓他隨時解饞。

除了好吃，他亦有吸煙的習慣。金正恩一向被指煙癮大，過去出席國內活動時總是煙不離手。他今次乘專列途徑廣西南寧時，便被拍到下車享受「一支煙的時間」。隨行的胞妹金與正則手端水晶煙灰缸站在一旁，不時上前接過哥哥的煙蒂。有情報專家指，此舉是為防止金家生物資訊外洩，分析金正恩的健康狀況或DNA信息。

金正恩2018年手持香煙出鏡的時刻愈來愈少，傳聞他開始戒煙。然而從他在南寧點煙時嫻熟的手勢看來，戒煙之說也許並非事實。

朝鮮領袖金正恩專用列車2月26日凌晨在廣西南寧站停留，圖為他落車吸煙。（東京廣播電台截圖）

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（綜合報道）