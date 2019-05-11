普京「神射手」上身　冰曲入波意氣風發　卻敵不過一張紅地氈？

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）一向給予外界「全能」形象，由空手道到駕駛潛水艇都難不到他。不過這位政壇強人都有失手的時候，他周五（10日）參加冰上曲棍球表現賽後失足絆倒，隨即成為網民討論熱話。

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普京周五現身索契（Sochi），與防長紹伊古（Sergei Shoigu）等人迎戰富商好友季姆琴科（Gennady Timchenko）及多名俄羅斯官員組成的聯隊。身穿11號球衣的普京擔任前鋒，並攻入最少8球，和2018年在同一賽事取得5球相比，有明顯「進步」。

最終普京的隊伍以14比7獲勝，他和隊友賽後繞場一周接受觀眾祝賀，但他走到場邊時就被紅地氈絆倒，整個人俯伏在地氈上。普京即時獲身邊隊友扶起，他看似沒有大礙，並繼續慶祝。

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Russian President Vladimir Putin took a fall as he waved to the crowd during an ice-hockey game in Sochi. He scored eight goals during the exhibition match in what has become a yearly tradition. https://t.co/x0mN62qQoY pic.twitter.com/l6XCRrwsIB — ABC News (@ABC) 2019年5月10日

普京參加冰上曲棍球的片段，可到以下圖輯了解更多。

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有關片段其後在網上流傳，不少網民笑稱場地工作人員肯定成為問責對象，更暗諷普京會下令對方「被消失」。另外亦有網民認為普京每次出賽都成為「多產射手」，全因隊友全力助攻，再加上對手接近零防守戰術，令他不費吹灰之力當上神射手寶座。

（綜合報道）