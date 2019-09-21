風暴中的安德魯王子　最受女王寵愛卻頻出事　王室罕見多番澄清

美國已故富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的性罪行案件牽連甚廣，當中最知名的人物還屬英女王的第三個孩子、約克公爵安德魯王子（Prince Andrew）。他向來被指是女王最寵愛的兒子，但也常常陷入爭議，尤其是他生活奢華，有「Air Miles Andy」之稱，又廣交一堆甚具爭議的朋友，經常自招麻煩。這次安德魯身在風暴中，也使得王室非常尷尬，罕有連發聲明澄清。

英國王室：安德魯王子是英女王最寵愛的兒子（Getty Images）

安德魯王子因捲入與愛潑斯坦的性醜聞，多年來受盡爭議，尤其是愛潑斯坦涉嫌犯下的罪行今年引發美國社會強烈關注後，安德魯更是醜聞纏身，王室罕見多次發聲明辯護，指安德魯與愛潑斯坦過去見面並不頻繁，大概每年只有一至兩次等，但都未能減少外間對他的質疑。

美國全國廣播公司（NBC）節目《Dateline》9月20日更播放一名女子朱弗雷（Virginia Roberts Giuffre）的訪問，她講述自己在2001年17歲時被迫與愛潑斯坦有交情的安德魯王子發生性行為的經過，使安德魯再陷於巨大風波中。

1986年，英國安德魯王子與莎拉（Sarah Ferguson）結婚，兩人最終在1996年離婚（視覺中國）

安德魯的爭議生活

多年以來，安德魯王子的負面新聞也比正面新聞多，包括他在2001年至2011年擔任英國貿易大使的10年期間，被指花費巨大，外出的飛機費用及保安費用達到1500萬英鎊（現約1.5億港元），經常坐包機及住在五星級酒店，更使他有「Air Miles Andy」的稱號。

更讓納税人憤怒的是，英國媒體曾揭發他2004年一次外出到沙特及巴林公幹期間，卻是趁機為自己想出售的豪宅找買家，只是沒有成功。這間屋最後到了2007年，才賣給哈薩克的石油大亨庫利巴耶夫（Timur Kulibayev），但是價錢達到1500萬英鎊，離奇地比開價1200萬鎊還要高出300萬鎊，遭質疑事件不簡單，安德魯是否有利用職務賺取利益之嫌。

2019年6月，美國總統特朗普的女兒伊萬卡（Ivanka Trump）訪問英國，安德魯王子在白金漢宮招待（Getty Images）

全球廣交朋友 卻變麻煩源頭

安德魯的特點更是在全球廣交朋友，從美洲到中東、非洲都結識眾多知名人士，但因此為自己帶來一身麻煩，他2011年辭任貿易大使的原因，正是捲入與愛潑斯坦有關的性醜聞後，在受壓力之下辭職。

但他的「壞朋友」並不止於此，他被指2008年接受槍械走私者Tarek Kaituni出錢款待，到利比亞渡假4天，期間還會見了獨裁總統、「狂人」卡達菲（Muammar Gaddafi）。2011年3月，他又在白金漢宮招待突尼斯前總統本阿里（Zine el-Abidine Ben Ali）的女婿Sakher el-Materi，惹來爭議。

安德魯被指是英女王最寵愛的兒子，他比王儲查理斯王子（Prince Charles）年輕近12歲，小時候與女王相處的時間更多，但他的麻煩事，讓女王更是憂心，英國媒體9月報道，女王擔心有關安德魯與愛潑斯坦的醜聞，將對王室形象造成長久破壞（lasting damage）。