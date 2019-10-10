【NBA】特朗普公開表態　是公報私仇還是隔山打牛？

美國NBA侯斯頓火箭隊總經理莫利（Daryl Morey）發表涉及香港言論，引發中國方面大規模抵制後，素來與體育界不咬弦的美國總統特朗普（Donald Trump）10月9日首度就事件開腔，他一方面批評NBA迎合中國、不尊重美國，另一方面更點名批評NBA兩大教頭，即金州勇士隊教練卡爾（Steve Kerr）及聖安東尼奧馬刺教練普波維治（Gregg Popovich）。為何特朗普要特別提到這兩人？不少媒體認為，特朗普背後動機不單純。

NBA：特朗普點名批評金州勇士隊教練卡爾及聖安東尼奧馬刺教練普波維治。（AP）

對於莫利在Twitter發表「挺港」言論後，多家中國品牌公開宣布中止或暫停與NBA的合作，央視決定暫停轉播NBA季前賽。特朗普指出，NBA必須自己解決自身處境，又批評卡爾像一個顫抖的小男孩，非常害怕回答有關中國的問題。

他又認為普波域治態度類似，直指二人不說中國的不是，卻一直批評美國。

NBA：特朗普批評卡爾（圖）像一個顫抖的小男孩，卡爾曾帶領勇士隊在特朗普任內贏得兩次NBA總冠軍，惟球隊卻拒絕按照傳統到白宮接受祝賀。（Getty Images）

特朗普公報私仇？

分析指出，特朗普的言論有公報私仇之嫌，報復跟他有「牙齒印」的這兩名NBA教練。卡爾與普波域治經常就社會議題和不公義發聲，惟他日前被問及有關爭議時卻拒絕置評，讓特朗普借此機會批評。

在特朗普任內，卡爾曾兩度帶領勇士隊贏得NBA總冠軍，但球隊拒絕按照傳統到白宮接受祝賀，引來這名美國總統不滿。特朗普2017年更曾因此批評勇士當家球星史提芬居里（Stephen Curry）。

NBA：普波域治10月8日暗諷特朗普上任三年來都無領導力和勇氣。（Getty Images）

在NBA地位舉足輕重的馬刺隊傳奇教頭普波域治，則在10月8日形容NBA總裁施華（Adam Silver）的舉動十分勇敢，並借勢暗諷特朗普上任三年來都無領導力和勇氣，難怪特朗普要急不及待批評他。

談到普波域治，不得不提他2019年率領美國男子籃球隊在中國參加世界錦標賽時的趣事。網上流傳一條影片，當時有中國球迷向普帥索取簽名，爭先恐後插隊惹得普帥一怒之下轉身走人。

NBA：有分析指出，特朗普在中美恢復貿易談判前夕，試圖減少評論相關議題，以避免爭端升級。（Getty Images）

特朗普隔山打牛？

《華盛頓郵報》（Washington Post）認為，特朗普在中美恢復貿易談判前夕，試圖減少評論相關議題，以避免爭端升級。不過也有另一種講法指，特朗普是想借卡爾及普波域治「過橋」，在抨擊二人同時隔山打牛指摘中國。

特朗普任內與不少NBA中人交惡，最為人所知的要數到「大帝」勒邦占士（LeBron James）。2017年特朗普取消邀請NBA總冠軍勇士造訪白宮後，勒邦占士曾批評特朗普是「廢物」（bum）。史提芬居里（Stephen Curry）及高比拜仁（Kobe Bryant）亦紛紛指摘這名美國總統。

占士又在2018年的訪問中形容，特朗普以體育分化民眾，助長種族主義，及後特朗普斥占士愚蠢。