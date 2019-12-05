【北約峰會】英女王示意同特朗普打招呼　安妮公主聳肩拒絕

北約（NATO）峰會12月3日至4日在英國倫敦舉行，白金漢宮3日晚舉行歡迎晚宴，發生一段小插曲，向來端莊穩重的安妮公主（Princess Anne）疑似無視英女王示意，不顧外交禮儀拒絕向美國總統特朗普打招呼，頓時成為網民熱話。

Princess Anne shrugs in response to scolding from Queen Elizabeth for not being in the reception line for Trump as a senior royal. Amazing. 😂😂😂 pic.twitter.com/0TBK76leap — Charlotte Clymer🏳️‍🌈 (@cmclymer) December 4, 2019

網上片段可見，英女王與特朗普伉儷握手閒談後，想要看下一位她要迎接的是哪國領袖時，注意到女兒安妮公主站在門邊「食花生」，隨後轉身對着安妮說了幾句。

安妮公主之後對女王聳一聳肩，攤開雙手表情愕然地說：「不過是我。」（It's just me），然後又說「還有這些人而已」。英女王身邊的人不禁輕輕笑了出來。

據指英女王當時是示意安妮上前與特朗普打招呼，而安妮公主所指的「這些人」，包括王室的總管等人，可能她無心理準備要與特朗普交際。

記錄王室成員「出勤」次數的Court Circular顯示，安妮公主一直相當勤勉，2018年執行518項公務，成為「公務冠軍」。

安妮公主與約翰遜、馬克龍、杜魯多及呂特聊得起勁，並一同揶揄特朗普。（AP）

安妮公主無與特朗普打招呼，但就被拍得與英國首相約翰遜（Boris Johnson）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）及荷蘭首相呂特（Mark Rutte）聊得起勁，並一同揶揄特朗普。