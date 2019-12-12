【英國大選2019】約翰遜重演《真的戀愛了》拉票　惹曉格蘭特批評

聖誕愛情小品《真的戀愛了》（Love Actually）為不少人留下深刻印象，尤其是安德魯林肯（Andrew Lincoln）揭紙板向姬拉麗莉（Keira Knightley）示愛的一幕。英國首相約翰遜（Boris Johnson）為了拉票決定粉墨登場，重演經典一幕，不過卻惹來同劇男演員曉格蘭特（Hugh Grant）的批評。

約翰遜於「真的脫歐了」的宣傳短片粉墨登場。短片的女主角原本與丈夫坐在家中的梳化，並指對大選感到厭倦。之後約翰遜登場，用揭紙板的方式向女主角拉票。

紙板寫道，「好運的話，明年就會實現脫歐（如果國會不再阻止），然後英國可以向前走。不過現時容許我這樣說，你的一票比起以往來得重要。」

約翰遜手中的紙板繼續寫道，「另一個人有機會勝出，所以你要決定選出能夠有效運作的大多數國會，或是造成另一個僵局，由懸峙國會辯論脫歐。他提到，保守黨只需多九席便佔有大多數優勢，一票便可避免工黨和自由民主黨組成的執政聯盟。

有份參演《真的戀愛了》的曉格蘭特卻批評約翰遜不忠於原著，因為原意是希望民眾於聖誕節說出真相。曉格蘭特於英國廣播公司（BBC）廣播四台（Radio 4）表示，認為短片製作得不錯，生產價值很高，明顯地保守黨財力豐厚。他提到，約翰遜未有出示原著其中一張紙板，那就是「因為在聖誕節，你說出真相」，不知道保守黨是否覺得約翰遜如果拿着這樣的紙板不太好看。

曉格蘭特已經表態支持原保守黨議員葛偉富（Dominic Grieve）。他指出，自己是人生首次涉獵政治，因為認為國家處於墮於深淵的邊緣，並指有必要阻止無協議脫歐。