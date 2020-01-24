姆努欽嘲諷環保少女通貝里：先拿經濟學位再來談大道理

繼美國總統特朗普（Donald Trump）和瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg）隔空交鋒後，美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）1月23日也加入「戰團」，要通貝里先拿經濟學位再來談大道理。通貝里則反擊指，她不需要一個學位去知道世界仍未達到減排目標。

美國財政部長姆努欽要通貝里先拿經濟學位再來談大道理。（路透社）

通貝里呼籲政府和公司大幅減少使用化石燃料，不過姆努欽在世界經濟論壇的記者簡報會卻反駁有關說法。被問到對美國經濟模式的影響時，他回應說：「她是首席經濟師嗎？她是誰？我感到疑惑。」他短暫停頓後說那是個「笑話」，並說：「她應該先去大學讀完經濟學，再回來跟我們解釋她的主張。」

正處於休學年的通貝里於Twitter反擊，表示她不需要一個經濟學位才知道剩餘的1,5°碳預算和持續的化石燃料補貼和投資不合情理。她不點名指出，「要不你告訴我們如何緩和情況，或向下一代和已經受到氣候緊急情況影響的人解釋為什麼要放棄氣候承諾。」

My gap year ends in August, but it doesn’t take a college degree in economics to realise that our remaining 1,5° carbon budget and ongoing fossil fuel subsidies and investments don’t add up. 1/3 pic.twitter.com/1virpuOyYG — Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 23, 2020

姆努欽表示，外界誤解特朗普政府對氣候的立場。他澄清，特朗普總統絕對相信要擁有清潔的空氣、水和環境。他後來向消費者新聞與商業頻道（CNBC）表示，不相信只剩下數年時間來避免氣候災難，認為氣候只是其中一個問題，衛生和核擴散等重要問題也威脅文明。

姆努欽於耶魯大學（Yale University）獲得經濟學位，曾於高盛（Goldman Sachs）工作，後來加入特朗普政府。不過卡內基科學學會的大氣科學家卡爾代拉（Ken Caldeira）卻稱，姆努欽制定其他破壞環境的政策前，應該要重回校園修讀環境科學。