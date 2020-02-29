【新冠肺炎】北海道知事果斷抗疫人氣急升　曾拯救夕張兼自願減薪

日本肺炎疫情未見緩和，其中北海道情況最嚴重。北海道知事鈴木直道2月27日果斷宣布道內所有中小學停課，並以一句霸氣宣言回應市民的憂慮。年僅38歲的鈴木除了是日本最年輕的知事，過去出任夕張市長期間更因為市政府負債，自願只領取三成薪金，共度時艱。

鈴木舉行緊急記者會，宣布停課一周。他深明停課決定史無前例，明言或許有人批評是反應過度，但表明「政治判斷的結果，責任由我來負」。不少網友支持鈴木「負責」的態度。

日本有官員曾指「只要沒有像哥斯拉那樣大聲咳嗽，就不會傳染肺炎」，引起爭議。相比之下，可謂高下立見。不少網民開始也對這位年輕知事感興趣。

北海道知事鈴木直道28日宣布進入緊急狀態，要求500萬市民周末切勿外出（法新社）

鈴木1981年出生於埼玉縣。因為經濟問題沒有升讀大學，之後考進東京都廳擔任公務員。他一邊工作一邊進修，在法政大學夜間部法律系，攻讀地方自治。他在東京都政府的衛生部門工作，後來獲派前往協助財政破產的北海道夕張市。

鈴木在夕張市工作主要負責醫療保險業務，同時參與旅遊活動。當初東京都政府只計劃派遣一年，鈴木自願多留一年。2010年鈴木離開夕張市當日，不少市民聚集為他送行。

告別之後，鈴木並沒有忘記夕張，反而毅然離開東京都政府。2011年，鈴木以無黨籍身分角逐夕張市長，擊敗強勁對手順利當選，以30歲1個月之齡成為日本最年輕的市長。

因為財政問題，2006年夕張市被日本政府列為「財政重建團體」，負債總額達353億日圓。鈴木擔任市長後自願領取三成月薪，只得約20萬日圓，放棄領取退休金和應酬費，被封為「日本最低薪首長」。在鈴木的努力下，2018年，夕張債務已經減少約140億日圓。

鈴木直道曾擔任夕張市市長，並自願減薪，圖為2012年的鈴木直道（Getty）

2019年初因為市長任期將屆，鈴木選舉角逐北海道知事選舉，並成功當選，年僅38歲，成為日本47個都道府縣最年輕的知事。年輕有魄力的鈴木將市民的安全放在首位，比其他都道府縣走得前，難怪網民也說「住在北海道真是太好了」。