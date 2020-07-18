特朗普斥姪女出書爆料「一團糟」　姪女反擊指叔叔無得救

美國總統特朗普（Donald Trump）的姪女瑪麗（Mary Trump）出書大爆特朗普的黑歷史，這位總統在沉默多天後，終於在Twitter批評瑪麗的行為「一團糟」（She's a mess）。 但瑪麗也迅速反擊，她稱特朗普在應對疫情方面犯下大錯，又指他因成長經歷而心理嚴重受創，這位姪女認為特朗普無得救，她稱「他不會好轉，毫無疑問會變得更差」。

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瑪麗是一名心理學家，她最近出書《Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man》（暫譯：太過分且沒完沒了：我的家族如何造就全世界最危險人物），大爆家族內幕，躍居亞馬遜（Amazon）暢銷書排行榜冠軍。

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特朗普：她是一團糟

特朗普終於在7月17日忍無可忍，在Twitter連發多條帖文批評瑪麗對自己一無所知，且一系列做法違反法律，簡直是「一團糟」。

特朗普寫道「瑪麗是一個不常和我見面的侄女，對我不了解，她說了一些有關於我父母的謊話（他們已經受不了她了），還包括我，她違反了保密協議和法律，洩露我的納税單，她是一團糟！」

....Tax Returns. She’s a mess! Many books have been written about me, some good, some bad. Both happily and sadly, there will be more to come! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 17, 2020

瑪麗反擊：他犯下巨大錯誤

瑪麗也毫不示弱，她7月17日登上美國有線新聞網絡（CNN）的電視節目，繼續大談特朗普，她稱「從他（特朗普）的成長經歷和與父母的關係來看，特朗普是一個心理上深受傷害的人。」她又稱「他不會好轉，毫無疑問會變得更差。」

當被問及特朗普在家庭成員眼中是否被認為是一個「滿嘴謊言的人」時，瑪麗表示，特朗普在某種程度上來講，可能知道自己在究竟在做什麼，比如不戴口罩，她稱叔叔並不是反科學的人，但喜歡忽略眼前的現實，以編造出自己喜歡的論述。瑪麗說「我認為他現在手忙腳亂的一個原因是，以前他做事一直很有效，但現在卻不再有效，這讓他非常焦頭爛額。」

在有關戴口罩和新冠肺炎（COVID-19）疫情的問題上，瑪麗表示特朗普犯下巨大錯誤，導致成千上萬的人喪命。她稱「他只會製造分裂，因為這樣做會讓他覺得很舒服。」

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