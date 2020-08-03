【英國王室】哈里梅根新書大爆妯娌不和內幕　與凱特鬧翻全因一人

英國哈里子與梅根的最新專書《尋找自由》（Finding Freedom）熱烈上市，此書據傳得到哈里和梅根的大力幫忙，出動身旁密友接受訪問，因此代表他們本身的想法。書中最受到矚目的部分，自然是提到他倆與兄嫂威廉王子、凱特的關係，書中解釋是梅根與凱特以往並無夙怨，梅根也試圖和凱特建立交情，無奈凱特與丈夫同一陣線，威廉就是沒辦法接受梅根，凱特也只能配合對她冷漠以對，以致傷害造成無法挽回。

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《尋找自由》指威廉一開始就不知道弟弟為何愛梅根愛得如此熱烈，才交往幾個月就想結婚，忍不住問了他：「你確定嗎？真的要嗎？」令哈里怒不可遏，曾經一起度過母親意外身亡傷痛、感情非常親密的兄弟，開始有了裂痕，而哈里更是沒有改變對梅根的態度，硬是要把她娶進門。對此，媒體評論：這反而證實了外界對兄弟倆的看法──威廉冷靜而理性，哈里敏感又情緒化。

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威廉對梅根的冷淡連帶也影響凱特，書上是認為梅根和凱特本來談不上交惡，只是凱特自我保護心很強，身邊只信賴老交情的密友，不是很容易打進圈子，她也無意主動與梅根拉近距離，造成彼此碰面總少不了一種尷尬的氛圍。當哈里與梅根決心和英國皇室切割，最後一回參與皇室公開勤務，梅根見到凱特與威廉還是給他們笑容，以為會得到回應，哪知威廉只和哈里打招呼，完全當梅根是空氣，凱特也跟着對梅根視若無睹，讓哈利和梅根懷着被冷漠對待的憤恨到了美國。

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