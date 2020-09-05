傳哈里梅根瞞着英女王同Netflix簽約　業界對天價酬勞反應兩極

英國哈里王子與妻子梅根日前宣告和影音串流平台一哥Netflix簽約合作，未來兩人的製作公司將為Netflix拍攝紀錄片、戲劇影集、電影、兒童節目等，儘管實際酬勞未公開，歐美媒體預估有機會達到1億5000萬美元（約11.6億港元），立刻引起熱烈討論。

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有荷里活資深經紀認為這個外傳的數字絕對過高，因為Netflix和《實習醫生 Grey's Anatomy》原創人Shonda Rhimes簽約的價碼也是1億5000萬美元，Shonda不單純只是擔起製作人的位置，要從頭打造一個叫座的節目出來，貢獻的心力會超過哈里與梅根，且Shonda已經有在影集界的崇高地位在，哈里和梅根還不知道做出的節目對不對觀眾胃口。

Netflix和長壽醫療劇《實習醫生 Grey's Anatomy》原創人Shonda Rhimes簽約的價碼約1億5000萬美元，她不只擔起製作人的位置，要從頭打造一個叫座的節目出來，貢獻的心力絕對超過哈里與梅根，故相關人士認為1億5000萬美元的價碼水份甚高（GettyImages）

也有人覺得荷里活談酬勞只有一個法則：超級比一比，每個人都是拿旁人的價碼來要求比照辦理或更高，以哈里和梅根而言，有別的經紀人認為他們應向Netflix要求美國前總統奧巴馬夫婦拿多少、他們就拿多少。

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對於英國媒體和民眾，由於對哈里和梅根不同的態度，就有不同反應。被梅根列為「拒絕往來」對象的「太陽報」落足火力潑酸水，表示民眾應該樂見其成，因為哈里與梅根就有錢把大家的稅金還回來，而且認為兩人一定是瞞住伊利沙伯二世女王就跟Netflix簽約，因女王絕不會同意他們這麼做。

過去女王看過一堆皇室成員被外人出高價網羅，卻雷聲大雨點小、失敗收場，自此女王就保持「皇室成員絕對不出賣自己」的宗旨。《太陽報》更指多數英國人根本不關心哈里和梅根的Netflix合約，也沒多少人會看他們的節目，完全忽略了梅根在當地也有為數不少的粉絲，很在意她的任何動態。

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