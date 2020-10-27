美國大選2020｜演藝名人提前投票　「死侍」奉獻人生「第一次」

美國大選2020｜美國總統特朗普（Donald Trump）和民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的對決進入最後直路，逾6,000萬選民已經提前投票，包括不少歌影視藝人。「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）更加奉獻了人生的「第一次」。

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電影《死侍：不死現身》（Deadpool）影星賴恩雷諾士和主演電視劇《花邊教主》（Gossip Girl）的妻子碧琪麗芙莉（Blake Lively）10月23日雙雙發文表示已經提早投票，其中加拿大出生的賴恩雷諾士更加是「首投族」。他表示：「這是我第一次於美國投票。我想感謝我的妻子碧琪，她讓我的第一次溫柔而且有愛。起初是非常恐怖，然後是興奮，現在我有點疲累。不過我感到自豪。」

他們未有透露支持的候選人，但二人均標籤了前第一夫人米歇爾（Michelle Obama）領導的大選倡議組織「When We All Vote」。

「夫妻檔」投票的還有Netflix影集《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）影星Lily Collins和未婚夫Charlie McDowell。她發文表示，一起投票的情侶能夠長相廝守，不會分開，並提醒加州選民郵寄投票的注意事項。

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其他已經提前投票的名人還有歌手Selena Gomez、影星艾麗芬寧（Elle Fanning）、影星添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）和奧斯卡金像影后妮妲莉寶雯（Natalie Portman）等。