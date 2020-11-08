美國大選2020｜共和黨人「割席」特朗普　Twitter發文賀拜登

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）已宣布在美國大選2020中擊敗現任總統特朗普（Donald Trump）當選，在特朗普拒絕承認落敗並展開法律訴訟挑戰結果之際，部分共和黨政客與特朗普背道而行，發推文祝賀拜登當選。

曾參加2016年大選共和黨內初選的佛羅里達州（Florida）前州長杰布布殊（Jeb Bush）7日在Twitter祝賀拜登當選總統，並稱自己將會為拜登和他的成功祈禱，很多人指望拜登帶路。

▼共和黨人在Twitter祝賀拜登勝選，想看那些「反骨」推文，請點擊放大觀看：

除了傑布布殊之外，同屬共和黨的猶他州（Utah）參議員羅姆尼（Mitt Romney）、馬里蘭州（Maryland）州長霍根（Larry Hogan）和馬薩諸塞州（Massachusetts）州長貝克（Charlie Baker）亦紛紛在Twitter發表祝賀拜登當選的推文。

▼美國多個媒體美國時間11月7日宣布拜登勝選後數小時，現任總統等朗普從維珍尼亞州的高爾夫球場返回白宮，期間面無表情，不發一言：

田納西州（Tennessee）參議員亞歷山大（Lamar Alexander）則呼籲：「尊重並及時接受（大選）結果很重要。」

也有一些共和黨人堅持支持特朗普，路易斯安那州（Louisiana）眾議員斯卡利斯（Steve Scalise）表示：「那裏仍存在嚴峻的、已提出的法律挑戰，直至有關進程已解決（之前），大選（結果還）不是最終的。」

▼英美媒體在美國時間11月7日宣布拜登勝選後，兩大陣營支持者都上街，有人歡喜有人愁：

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守住共和黨立場的人還是大有人在。密蘇里州參議員霍利（Josh Hawley）稱複製特朗普的說法，稱點完「合法選票」大家就知道結果；他所指的合法選票，就是非郵寄選票及不遲於3日抵點票中心的票。而德克薩斯州眾議員阿林頓（Jodey Arrington）則說，在重新點票之前，接受任何結果都是不明智的。阿林頓還在個人帳戶祝賀特朗普連任。