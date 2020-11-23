美國大選2020︱拜登就職典禮　特朗普料不出席　演唱會網上舉行

在新冠肺炎疫情肆虐之際，美國總統當選人拜登（Joe Biden）2021年1月的就職典禮該如何舉辦，拜登團隊表示，仍在討論中。

《華盛頓郵報》報道，六名參與就職典禮計畫的工作人員說，拜登團隊正在討論是否要求大家戴口罩並保持社交距離，可能會近距離接觸拜登的人恐需做新冠病毒檢測。

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總統宣誓後與國會議員在國家雕像大廳（National Statuary Hall）共進午宴的活動可能取消；今年可能也不會有就職舞會，任何形式的集會可能嚴格受限。

拜登顧問團隊幾乎篤定特朗普不會參加拜登的宣誓典禮，他們認為事前的白宮傳統茶敘，以及共同驅車前往國會都不太可能發生，特朗普也不會允許自己被拍到看着拜登宣誓的樣子。

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親近拜登的人堅持必須維持歷年總統就職典禮的莊嚴感，以建立總統的合法性。惟特朗普在大選後不斷質疑選舉舞弊。

拜登顧問可能參考民主黨大會安排就職典禮，計將大部分公共活動改為網上舉行。雖然都屬政治活動，但就職典禮談話對象除了拜登支持者還有特朗普支持者。

即便拜登親自參加宣誓典禮，部分相關活動可能以線上為主。目前詳細計劃尚未確定，顧問仍在集思廣益，不過就職前演唱會可能變成網上轉播讓全國民眾一起欣賞。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】