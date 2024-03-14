英語閱讀計劃逾10萬家庭受惠　田北辰：三代同堂讀書我就最開心

實政圓桌田北辰既是立法會議員亦是商人，平日已經很忙，但五年來一直自資籌辦「田叔叔英語閱讀計劃」，幫助學童學好英語，更會抽時間探訪，了解他們的需要。



今年是計劃五周年，田北辰說已經有超過10萬個家庭參與，希望有更多基層家庭受惠。他最開心是看家長反映，小朋友主動拿書本和家人一起閱讀，「三代同堂都看過一次本故事書，我就最開心。」



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參與窮富翁大作戰體驗劏房 反思跨代貧窮

《香港電台》2011年播出的〈窮富翁大作戰〉第二輯，邀請了田北辰參與，需要住幾日劏房。田北辰說當時的感受很深，想到如果有小朋友在這裏生活，加上父母早出晚歸，又無補習，做功課遇到題目又沒人教，那會形成學習差異。各樣小差異加在一起，很易造成跨代貧窮。

於是，田北辰就構思籌辦「田叔叔英語閱讀計劃」，計劃為期四年，由幼稚園K1至小學1年級，向有需要學童免費派發英文故事書及電子點讀筆，讓他們養成閱讀英文的習慣，他更化身Mr. Sun在故事書最後一頁分享看法。計劃累積超10萬個家庭受惠，不少學童和家長留言表達謝意和提出意見。

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五年過去，田北辰表示有家長反映，小朋友會主動拿着故事書叫爸爸媽媽讀一次，自己又讀一次，甚至最後小朋友再讀給公公婆婆聽。「三代同堂都看過一次本故事書，我就最開心，因為這樣就最大化利用到本書。」亦有英文水平不高的家長花數小時預先用點讀筆學習正確發音，準備為小朋友睡覺前講故事。

至於故事內容，田北辰表示都是一些正面價值觀及對生物的看法，例如遵守承諾、尊重父母、量力而為、關懷同窗等。

5月亞博辦展覽 展出故事書製作過程

「田叔叔英語閱讀計劃」五周年，將於5月17日至19日在亞洲國際博覽館「兒童書展暨超級親子用品展」中舉行展覽，展出故事書的製作過程及創作意念，並展示計劃成果和參加者心聲。田北辰更爭取了港鐵機場快綫優惠，3至11月小朋友可免費乘坐機場快綫去「兒童書展」。