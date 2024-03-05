大老山公路車禍｜田北辰促運署改指引　倡司機遇意外先駛走後報警

沙田大老山公路昨天（4日）發生致命交通意外，一輛私家車與的士碰撞後，兩名司機落車講數期間，被從後駛至的貨車撞到，一死一傷。實政圓桌立法會議員田北辰建議修改運輸署指引，車主遇意外後先拍低涉事車輛的車牌，不應落車，並隨即駛走到安全位置，停車後馬上報警，切勿嘗試下車理論講數。他向警方了解過，這個做法不會構成涉嫌「遇事後沒有停車」罪。



田北辰：意外後司機不應停車或駛到路肩

田北辰在社交網站Facebook表示，大老山公路致命交通意外的主因，是兩輛車碰撞後停在路中間，引述運輸署指引稱「如非非常緊急，不應停車」、「如被迫停泊在快速公路上，應盡量泊在標準的路肩或最左面的路邊」。不過，田北辰認為如果意外後司機仍能開走車輛，似乎不應停車講數，即使駛到附近路肩停下亦不可取，因過去發生過車輛停路肩的致命交通意外。

田北辰認為如果意外後司機仍能開走車輛，似乎不應停車講數，即使駛到附近路肩停下亦不可取，因過去發生過車輛停路肩的致命交通意外。（資料圖片）

倡運輸署改指引 車主遇意外先駛走後報警

他認為，運輸署應該研究修改指引，若果司機在高速公路有意外，第一時間停車拍下對方車牌之後，應馬上駛離高速公路，在安全位置停車後再通知警方，原則是不要嘗試講書或查看車輛損傷。他向警方了解過，駛離到安全位置才報警，不會構成涉嫌「遇事後沒有停車」罪，而若果事故屬輕微，報警後司機一樣可以私下處理，不會記錄在案。