BBC報道王宗堯案指國安法令起訴示威者更容易　港府：虛假指控

英國廣播公司(BBC)今日(16日)報道衝擊立法會案中藝人王宗堯等12人判刑的報道,指《香港國安法》實施後更容易起訴示威者,文章末段又引述有批評聲音指中國共產黨破壞了給予香港高度自治和保障經濟及社會制度的承諾(Critics accuse the Chinese Communist Party of violating the agreement to give the city a high degree of autonomy and to preserve its economic and social systems.)



特區政府表示不滿和譴責,稱以虛假指控抹黑特區維護國家安全法律。



藝人王宗堯被裁定暴動罪成。

該報道指,2019年的示威引致嚴厲的安全法律實施(即《香港國安法》),令起訴示威者更容易,降低了香港的自主權(The protests led to the introduction of a tough security law that made it easier to prosecute protesters and reduced the city's autonomy.)。又指自從2020年北京引入該法律之後,已有超過100人被拘捕(It is thought that more than 100 people have been arrested under the 2020 Beijing-imposed legislation.)。

特區政府發言人指:「《香港國安法》第一條已清楚訂明制定該法的目的,是為堅定不移並全面準確貫徹『一國兩制』、『港人治港』、高度自治的方針。報道全然無視有關條文,便以虛假指控詆譭《香港國安法》削弱香港的自治權,特區政府有必要指正。」

發言人說,《香港國安法》針對的是進行危害國家安全的行為和活動的人,又指BBC以虛假指控報道企圖轉移焦點,令人誤以為《香港國安法》立法目的是為「更容易檢控示威者」,令人對該法產生負面印象。

發言人強調,律政司在《基本法》63條下主管刑事檢控工作,不受任何干涉。律政司的所有檢控決定,均是按照《檢控守則》等指引,根據證據和適用法律作出。律政司在有充分證據令案件有合理機會達致定罪,以及在合乎公眾利益的情況下,才會提出起訴。