衝擊立法會案　12被告囚54至82月　藝人王宗堯囚6年2月

2019年7月1日大批示威者衝擊立法會大樓，在警員撤退後闖入立法會會議廳，破壞多項設施，事後多人被控暴動等罪。被告當中亦包括藝人王宗堯，社運人士劉穎匡、鄒家成，及港大學生會前會長孫曉嵐等，今（16日）在西九龍法院判刑，兩名脫暴動罪但逗留現場罪成的記者判罰款，餘下12名暴動罪成被告被囚54個多月至82個月不等，其中藝人王宗堯被判囚6年2個月。(各人判刑詳看下表)



暫委法官李志豪判刑時指，本案所涉暴動發生在具獨特的制憲地位和象徵意義的立法會發生，過千名示威者案發時肆無忌憚地包圍立法會，行為屬對特區政府作出挑戰和侮辱，意圖削弱、推翻香港憲制，更是對法治的衝擊。示威者肆意破壞的立法會歷時數月才完成修復，並耗資3000多萬公費，更對社會造成影響深遠，事後引發一連串暴動，令社會陷入動盪不安。



藝人王宗堯被判囚6年2月，官稱他刑責屬相對低，不接納他逗留時間短的說法。(資料圖片)

案中14名被告中，12人暴動罪成，其中8人，包括：羅樂生（22歲）、畢慧芬(27歲)、孫曉嵐（27歲）、潘浩超(34歲）、沈鏡樂（26歲）、劉穎匡(29歲)、鄒家成及范俊文（31歲），承認控罪；另4人，包括：何俊諺（30歲，運輸工人）、王宗堯（40歲，藝人）、吳志勇（26歲）及林錦均（25歲）經審訊後被裁定罪成。認罪的部份被告。（詳看下圖)

案中14名被告中，12人暴動罪成，其中8人，包括：羅樂生（22歲）、畢慧芬(27歲)、孫曉嵐（27歲）、潘浩超(34歲）、沈鏡樂（26歲）、劉穎匡(29歲)、鄒家成及范俊文（31歲），承認控罪；另4人，包括：何俊諺（30歲，運輸工人）、王宗堯（40歲，藝人）、吳志勇（26歲）及林錦均（25歲）經審訊後被裁定罪成。王宗堯等6名被告及控方對他們的主要指控。(詳看下圖)

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6名被告涉進任或逗留在會議廳範圍，其中：畢慧芬、王宗堯、吳志勇認罪，黃家豪(23歲，城大編委記者)、馬啟聰(33歲，網媒記者)及何俊諺(25歲，運輸工人)，經審訊後被裁定罪成；另外林錦均被裁定刑事毀壞罪成立。

立法會具象徵意見判囚7年亦不足為過

李官強調，本案毋庸置疑極其嚴重，涉及具象徵意義的立法會，在暴動案中屬最嚴重的情況，即使判處7年監禁亦不足為過，但考慮到本案涉及多名被告，各人的罪責輕重應反映在量刑上。

鄒家成等6人屬積極參與

李官續指，本案中罪責屬嚴重的有6人，分別是鄒家成、劉頴匡、潘浩超、吳志勇、范俊文和林錦均。他們案發時積極參與和帶領他人者，應以以7年為量刑起點。

針對鄒家成的案情，李官指立法會是莊嚴及極具憲制地位等地方，當中每項舉措都有其象徵意義。惟鄒案發在內曾撕毀《基本法》小冊子、塗鴉牆壁及貼上港英旗等，行為顯示對政府的多番侮辱，極具煽動性，其罪責與用武器衝擊不遑多讓，但考慮到鄒認罪及無案底，終判監61個月15日。

劉頴匡有領導及煽動角色

另劉頴匡案發時雖未使用暴力，但曾與示威者討論去留，提出以在外的示威者保護在留守會議廳的示威者，在暴動中為領導和煽動角色，其罪責屬重中之中，因他認罪及無案底判囚54個月20日。潘浩超曾向警方投擲雞蛋，行為具挑釁性和挑動示威者情緒，判囚63個月。

林錦均囚6年10月刑期最重

吳志勇曾與示威者討論去留和接受媒體訪問，留守至最後一刻後遭抬離立法會，雖行為不涉暴力，但屬積極參與，判囚80個月；范俊文曾破壞立法會玻璃大門、參與討論去留、留守至最後一刻，判囚 82個月，但范認罪獲刑期扣減，囚61個月15日；林錦均參與運送物資、以鐵馬破壞立法會大門玻璃，加上他另被裁定到事損壞罪成，連同暴動罪被判囚82個月，即6年10個月，為本案刑期最重的被告。

王宗堯及孫曉嵐等罪責相對較低

至於王宗堯、孫曉嵐、何俊諺和沈鏡樂的罪責均屬低等，他們案發時現身以示支持和鼓勵者，罪責屬輕等，以6年半為量刑起點。針對王宗堯，李官不接納他逗留時間短為有力求情因素，指暴動倚賴每個人的加入而延續。李官又指，不論王的名氣如何，他的行為均可狀大聲勢和士氣。李官最終判處受審後定罪的王和何囚74個月，認罪的孫、沈二人則分別57個月和55個月15日。

畢慧芬曾作小型指揮

餘下的羅樂生和畢慧芬的罪責則屬中等，他們案發時除支持和鼓勵外，有作進一步參與。羅曾參與運送物資，而畢則有作小型指揮等，兩人同以6年9個月為量刑起點，判囚59個月7日。

兩名記者只裁定逗留現場判罰款

暫委法官李志豪判刑指，早前被裁定進入或逗留在會議廳範圍罪成的黃家豪和馬啟聰，兩人當日以記者身份進入立法會，期間黃在沒有需要下觸碰被撕毀的基本法小册子，法庭相信其非故意犯案，可幸相關證物未因而受損毁或污染，判其罰款1500港元；馬則案發時明知要撤離仍進入立法會，接納他只是按公司指示行事，罪責比黃輕，判罰款1000港元。

控方指2019年7月1日立法會被破壞後，其維修費高達3600萬。(詳看下圖)

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立法會被破壞需斥資3600萬維修

控方指，2019年7月1日下午1時30分，有逾千名示威者在立法會大樓外集結，他們用鐵籠車、鐵枝等物品衝擊大樓外玻璃幕牆，警員六舉紅旗警告不獲理會。下午近6時，立法會秘書處發出「紅色警示」，要求所有人離開。3小時後，數百名示威者闖入立法會大樓，在會議廳進行大肆破壞，直至凌晨防暴警察進入立法會清場，所有示威者已離開。示威者當日在立法會大樓造成的破壞，令立法會要斥資3600萬元作維修。

王宗堯因其知名度被認出

藝人王宗堯當晚被傳媒拍到曾身處立法會大樓，並曾與示威者談話，警方因王的知名度而認出他。其餘被告亦曾進入或逗留在會議廳範圍。

被告黃家豪及馬啟聰聲稱當日以記者身份身處現場，並在立法會內拍攝及採訪，法官認為說法真確，裁定兩人暴動罪名不成立；但逗留會議廳範圍罪罪成。

孫求情時稱抗爭未換來更民主的香港

港大學生會前會長孫曉嵐求情時指當日進入立法會，惟公民抗爭未有換來更民主自由的香港。但她從未放棄追求公義，未來會繼續光明磊落地生活。

案件編號：DCCC 606-610、1069/2020、259/2021