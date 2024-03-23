中學比賽體現調解精神　林定國：「法庭見」並非唯一選擇

近年政府推動調解服務，律政司每年都會舉辦多項活動，向市民推廣調解文化。第七屆香港中學朋輩調解比賽總決賽今日（23日）下午舉行，律政司司長林定國亦有參與，強調「法庭見」並非唯一選擇，調解更具經濟效率。



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第七屆香港中學朋輩調解比賽總決賽今日舉行，荃灣何傳耀中學、真光女書院、樂善堂楊葛小琳中學和文理書院（香港）進入總決賽。出席活動的林定國表示，要讓調解文化深入社會，最好是由青年做起。他看學生在比賽中努力排解雙方情緒，理解不同立場，共同尋找解決辦法，體現出調解的精神。

調解比賽是推廣朋輩調解，主張雙方有公平的機會去表達自己的意見，由中立的朋輩扮演調解員的角色，排解雙方情緒努力斡旋，促成雙方找出共通點，共同協力找出解決辦法。調解員可以運用調解技巧以多角度思考，易地而處，面對與己見不同的情況時，多一分尊重理解，避免關係決裂。

調解周將於5月6日至10日舉行

近年政府大力推廣調解服務，去年《施政報告》亦有提及。林定國強調，「法庭見」並非解決爭議的唯一選擇，調解可以為爭議雙方尋找雙贏的解決方法，而且更具經濟效率，亦能保持彼此友好關係。

一年一度的調解周和調解會議將於5月6日至10日舉行，當中包括校園調解研討會，林定國呼籲學生踴躍參加。