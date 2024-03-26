衛生法例修訂　張宇人指政府措施影響業界：使唔使去到咁盡呀？

政府早前建議提高食環署對阻街的執法權力，並提高導致蟲鼠滋生、妨礙移除物品等罰則。政府早前進諮詢公眾意見，各項建議均有超過八成支持，料最快第四季向立法會提交修訂條例草案。



警方聯同食環署在油麻地新填地街及炮台街一帶進行聯合行動，打擊阻街及交通違例事項。（警方提供）

政府去年已經提高亂拋垃圾等罰款，正檢視其他公共衛生措施的執行和罰則。今日（26日）的食物安全及環境衞生事務委員會會議，環境及生態局局長謝展寰指收到1,740份書面意見，每項建議均有超過八成支持。

金融界立法會議員陳振英查詢正式執行新措施前會否有足夠宣傳和緩衝期，謝展寰表示會考慮提供緩衝期，在提交草案時會有建議。

指「走塑」、垃圾徵費等均影響飲食業

自由黨飲食界立法會議員張宇人則表示，政府「走塑」、垃圾徵費和首輪上調罰則，都影響飲食業界，「好心啦，使唔使去到咁盡呀？而家飲食同零售，好似個個部門都打緊埋嚟」，又說「其實你哋嘅阻街呢，我見過㗎，一把掃把，其實係掃緊自己嘅街，個員工去廁所擺低把掃把未返嚟，扣幾分㗎，一把掃把都可以係阻街」。

謝展寰說有留意市況，因此設立累進罰則，在阻街罰款上調至6,000元後見到大有改善，因此維持現階段罰款而不再累進上去。

張宇人（資料圖片/黃浩謙攝）

亦有議員關心政府人員進入大廈處理滲水，民建聯漁農界立法會議員何俊賢關注「合理時間內」讓政府人員入屋處理是多久，局方表示要想商議，但相信1個月內是合理的時間。

而張宇人很同意滲水的處理，指去年樓上滲水，「搞到我啲掣冚唪唥都跳晒」，「你問我呢，罰漏水嗰個罰多幾廿萬都無緊要」。他又投訴外判的滲水測試商「衰過我哋啲官員幾百倍，仲官腔過乜」，檢驗時說無事，「係咁㗎啦，再漏水再搵我哋啦！」他說最後食環署人員用機器照，真的照到上面漏水，但已經煩擾了半年，希望買多幾部機器加快效率。