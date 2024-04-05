家庭入息中位數勁升　中西區居民全港最搵錢　灣仔跌落第二

政府統計處今日（5日）公布2023年18區人口統計數據，大部份地區的住戶入息中位數都有增長，不過灣仔區從事經濟活動的家庭入息中位數，則是唯一一區下跌，更將「最搵錢」地區讓給了增長顯著的中西區。



灣仔區從事經濟活動的家庭入息中位數按年下跌2600元，跌至全港第二位。（資料圖片）

灣仔從事經濟活動的家庭 入息按年跌4.3%

灣仔區從事經濟活動的家庭，2022年入息中位數為59,800元，2023年跌至57,200元，下跌2,600元或4.3%，將從事經濟活動家庭最高收入之位讓給中西區，後者最新為60,100元，按年大升4,000元或7.1%。而所有家庭計算，中西區繼續是收入最高的地區，入息中位數為42,600元，按年上升300元。

從事經濟活動家庭入息中位數最低的地區仍然是深水埗，由30,400元上升至31,700元，增加1,300元或4.3%，差一點追上尾二的北區。北區由31,700元上升至31,800元，僅增長100元。計及所有住戶的中位數，最低的是觀塘區，為24,000元，深水埗則有24,100元。

全港而言，從事經濟活動家庭月入中位數為38,300元，按年增長2,100元或5.8%，計及所有住戶則有30,000元，按年增長1,700元或6%。

中西區從事經濟活動的家庭入息中位數按年大升7.1%，年齡中位數則下跌1歲，至44歲。（資料圖片/鄭子峰攝）

中西區、黃大仙人口中位數 齊齊年輕1歲

兩區非住院人口年齡中位數按年「年輕化」，中西區由去年的45歲跌至44歲，離島區則由42歲跌至41歲，離島區更是全港最年輕的地區。離島區從事經濟活動的家庭，平均收入由36,000元上升40,000元，增加4,000元或11.1%，是升幅較大的區域之一。

黃大仙繼續是非住院人口年齡中位數最大的地區，中位數維持在50歲，而今年東區居民「又大一歲」，中位數由49歲上升至50歲，與黃大仙區並列。

2023年全港年齡中位數為46歲，與2022年持平。