張炳良倡培育超級聯繫人角色　竭盡全力讓人相信香港仍然開放

政府一直強調,香港是東西方的超級聯繫人。前運輸及房屋局局長張炳良認為,要思考如何做超級聯繫人和香港的特別之處,指香港需要以新的方式來講述香港故事,必須培育超級聯繫人角色,竭盡全力讓人相信香港仍然非常開放。



他又說,現在已經有《基本法》23條和國安法,認為人們總體上認識到國家安全的重要性,官方的紅線已經很明確,一切就緒後,重要的就是要盡力擺脫2019年反修例風波的陰霾。



中國國旗與特區區旗。(路透社)

香港要在內地與世界之間取得平衡

一場關於《「一國兩制2.0」:香港如何保持獨特性?》的討論今日(13日)進行,出席者香港大學哲學系助理教授黃裕舜說,中國不需要另一個大陸城市,不需要香港以外的另一個上海,讓香港完全同化、完全同質化並納入中國,只不過是深圳、廣州和上海的複製品或翻版,這不是北京的意圖,也不是北京所需要的,因此香港人有責任維護和維持香港的獨特性和特殊地位。他又以一個走鋼絲的舞者比喻香港,踩著一根非常細的鋼絲取得平衡,狹義的解讀是,香港必須在內地(即香港的北方)和南方(即世界其他地區)之間取得平衡,更廣泛、更概念化的定義是,需要在全球和北方之間取得平衡。

出席同一場合的張炳良說,有觀點認為香港應該多向深圳學習,但是早期深圳成為經濟特區的時候,當時的主導思想是希望在深圳複製一個香港,甚至最初提出發展上海的時候,是在上海創造一個中環。張炳良強調,長久以來,香港擁有十分廣闊的對外經濟,甚至延伸至東南亞和非洲,這就是香港,但近年香港的目光、定位,卻局限在香港此地,(We have a very extensive tying or an external economy extended towards Southeast Asia, even East Africa, and that is Hong Kong; But now, in recent decades, we have been more sort of defining ourselves within Hong Kong border. )或許應該思考「當我們說我們要做超級聯繫人時,我們真的是超級聯繫人嗎?」、「就中國和世界其他地區而言,我們以甚麼方式連結?」上海也正在努力實現互聯互通,「那麼香港有麼特別之處呢?香港可以提供怎麼樣的互聯互通?」張炳良強調,香港需要以新的方式來講述香港故事。

張炳良不認為東升西降 強調世界共存

政府一直強調香港應回到超級聯繫角色,張炳良說同意方向,但需要確保其他地區願意聯繫起來,如談論中國和美國的東西方,中國和美國領導的西方陣營關係並不好,有敵意、猜疑、衝突,但從中長期來看,他不相信中國會像一些西方觀察家所猜測或希望看到的那樣衰落,同時他不認為現在正處於西方不斷衰落、東方持續崛起的階段,認為這是一個共存的世界。

如果你想成為一座橋樑,首先你必須確保橋樑的兩端都願意伸向另一邊。否則,這座橋就沒有任何用處。 張炳良

他又說對中國的未來充滿信心,但這並不一定意味香港仍然可以發揮作用,所以超級聯繫人角色必須培育起來。張炳良說,有時候政府官員往往傾向於用官僚說話,香港必須竭盡全力讓人相信香港仍然非常開放。

張炳良同意香港不能回到過去,世界已經改變,然而香港仍然可以做很多事情,目前的情況有一部分是2019年反修例風波以來發生的事情造成,但現在已經有《基本法》23條和國安法,相信市民總體上認識到國家安全的重要性,中央的紅線已經很明確,一切就緒後,重要的就是要盡力擺脫2019年的陰霾。