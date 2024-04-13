張炳良倡培育超級聯繫人角色　竭盡全力讓人相信香港仍然開放

政府一直強調，香港是東西方的超級聯繫人。前運輸及房屋局局長張炳良認為，要思考如何做超級聯繫人和香港的特別之處，指香港需要以新的方式來講述香港故事，必須培育超級聯繫人角色，竭盡全力讓人相信香港仍然非常開放。



他又說，現在已經有《基本法》23條和國安法，認為人們總體上認識到國家安全的重要性，官方的紅線已經很明確，一切就緒後，重要的就是要盡力擺脫2019年反修例風波的陰霾。



中國國旗與特區區旗。（路透社）

香港要在內地與世界之間取得平衡

一場關於《「一國兩制2.0」：香港如何保持獨特性？》的討論今日（13日）進行，出席者香港大學哲學系助理教授黃裕舜說，中國不需要另一個大陸城市，不需要香港以外的另一個上海，讓香港完全同化、完全同質化並納入中國，只不過是深圳、廣州和上海的複製品或翻版，這不是北京的意圖，也不是北京所需要的，因此香港人有責任維護和維持香港的獨特性和特殊地位。他又以一個走鋼絲的舞者比喻香港，踩著一根非常細的鋼絲取得平衡，狹義的解讀是，香港必須在內地（即香港的北方）和南方（即世界其他地區）之間取得平衡，更廣泛、更概念化的定義是，需要在全球和北方之間取得平衡。

出席同一場合的張炳良說，有觀點認為香港應該多向深圳學習，但是早期深圳成為經濟特區的時候，當時的主導思想是希望在深圳複製一個香港，甚至最初提出發展上海的時候，是在上海創造一個中環。張炳良強調，長久以來，香港擁有十分廣闊的對外經濟，甚至延伸至東南亞和非洲，這就是香港，但近年香港的目光、定位，卻局限在香港此地，（We have a very extensive tying or an external economy extended towards Southeast Asia, even East Africa, and that is Hong Kong； But now, in recent decades, we have been more sort of defining ourselves within Hong Kong border. ）或許應該思考「當我們說我們要做超級聯繫人時，我們真的是超級聯繫人嗎？」、「就中國和世界其他地區而言，我們以甚麼方式連結？」上海也正在努力實現互聯互通，「那麼香港有麼特別之處呢？香港可以提供怎麼樣的互聯互通？」張炳良強調，香港需要以新的方式來講述香港故事。

張炳良不認為東升西降 強調世界共存

政府一直強調香港應回到超級聯繫角色，張炳良說同意方向，但需要確保其他地區願意聯繫起來，如談論中國和美國的東西方，中國和美國領導的西方陣營關係並不好，有敵意、猜疑、衝突，但從中長期來看，他不相信中國會像一些西方觀察家所猜測或希望看到的那樣衰落，同時他不認為現在正處於西方不斷衰落、東方持續崛起的階段，認為這是一個共存的世界。

如果你想成為一座橋樑，首先你必須確保橋樑的兩端都願意伸向另一邊。否則，這座橋就沒有任何用處。 張炳良

他又說對中國的未來充滿信心，但這並不一定意味香港仍然可以發揮作用，所以超級聯繫人角色必須培育起來。張炳良說，有時候政府官員往往傾向於用官僚說話，香港必須竭盡全力讓人相信香港仍然非常開放。

張炳良同意香港不能回到過去，世界已經改變，然而香港仍然可以做很多事情，目前的情況有一部分是2019年反修例風波以來發生的事情造成，但現在已經有《基本法》23條和國安法，相信市民總體上認識到國家安全的重要性，中央的紅線已經很明確，一切就緒後，重要的就是要盡力擺脫2019年的陰霾。