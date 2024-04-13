DSE｜電子系統接連出事　吳傑莊提出三大質疑：有否做管理測試？

今屆中學文憑試（DSE）「報到易」和「監考易」系統均出現故障，監考員要利用紙本點名。選委界立法會議員吳傑莊認為，過去半年特區政府的電子系統接二連三出事，相信不是單一事件，認為和沒有定期抽查內部系統以及資訊科技人才不足等有關。



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DSE電子點名系統前日和昨日（11日和12日）連續兩日出問題，須改由人手紙本點名。考慮到「監考易」預期仍需一段時間優化，考評局決定停用「監考易」，改為人手紙本點名。

有否定期抽查 人才是否足夠 資源是否充足

吳傑莊在社交平台上說，過去半年，特區政府的電子系統接二連三出事，不是「當機」就是被黑客入侵，被盜取大量無辜市民資料，相信這並不是單一事件。他說這次事件只是牽涉幾萬用户數據，如果有正常和定期的管理測試，不應有類似情況發生，問及特區政府對於每一套在政府內部應用的系統有否標準化和定期抽查。他又認為，現時政府內部資訊科技人才不足夠，導致問題日益出現，這類型資訊科技人才包括系統分析、監察內部系統問題，以及與第三方承判商的溝通，問及政府內部是否有足夠人才來應付日益常態化的資訊科技升級。

另外，特區政府每年也撥備開發和資訊科技升級的預算，吳傑莊說仍然出現不少低層次的技術問題，特區政府應該重新檢視每個項目的資源分配，會否出現「頭重腳輕」情況，例如只集中預算開發，採購硬件，沒有預留足夠資源做網絡保安及測試維護。他提到，前年在一個有關公務員的議員議案提出修正案，希望加強公務員的「數字素養」，目的除了在產業發展更有新方向外，亦希望可以真正落實智慧城市的願景。

他續指，中央網信辦等四部門最近印發《2024年提升全民數字素養與技能工作要點》，亦提到要培育高水平複合型數字人才，特別是要提高領導幹部和公務員數字化履職能力，相信對特區政府也有一定參考價值。