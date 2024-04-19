特別財會｜議員關注致命工業意外頻生　孫玉菡：竹棚架新守則刊憲

勞工及福利局局長孫玉菡表示，勞工處高度關注近期多宗致命工業意外，除即時到意外現場調查、發出持責者「暫時停工通知書」及查找法律責任外，亦因應意外性質展開跟進工作，例如進行針對性特別執法行動及成立「特遣小組」，打擊不安全的作業。



孫玉菡稱（立法會直播截圖）

立法會特別財委會今日（19日）下午審議本年度預算案涉及勞工、人力發展方面的政府開支，有議員關注接連發生致命工業意外，孫玉菡稱，勞工處修訂《竹棚架工作安全守則》，希望加強有關方面職安健的要求，新修訂守則今天已刊憲。

經修訂的《竹棚架工作安全守則》主要包括加強對竹棚架的支撐、連牆器（俗稱拉掹）及進出口的技術要求；禁止擅自改動竹棚架包括連牆器；更詳細說明合資格的人在監督竹棚架工人進行架設、相當程度上的擴建、更改或拆卸竹棚時及在惡劣天氣前進行檢查的要求。

勞工處指，修訂後的《工作守則》要求進行懸空式竹棚架（俗稱飛棚）的架設、相當程度上的擴建、更改或拆卸工作的曾受訓練的工人，需持有由建造業議會發出的有效「高級懸空式棚架安全訓練」證明書或「中級懸空式棚架安全訓練」證明書，才可進行指定的工作。經修訂的《工作守則》生效日期設有六個月的寬限期，讓業界有時間安排員工接受相關訓練以取得證明書，《工作守則》修訂版將於10月19日生效。

另外，至於密閉空間工作人員的安全和健康，他指勞工處將會修訂相關 《工作守則》，預期今年上半年完成修訂。孫玉菡又說截至今年3月底，已有約11萬名人才經各項人才入境計劃抵港，政府年中會就高才通及其他人才入境優化安排進行檢討，以確保措施具競爭力並有效應對本地人力需要。