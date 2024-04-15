工程相關工業意外頻生　賞罰雙管齊下或能增工人安全意識

本港不時見到工程工地上發生意外，部分可能導致有工程人員失去寶貴性命，令人痛心。最近有建築工程，包括醫院等項目地盤均曾發生致命意外，再度令人關注工地安全問題。其實世界各地均不時出現嚴重工業意外，並非香港獨有問題，亦不是任何人希望見到。部分意外可能涉及監管不足問題，或人口老化令資深工人不足等所致。筆者認為除了加強規管及罰則外，以獎賞等方法提高工人安全意識，甚至提高總承建商對工地安全的責任，均值得詳細探討，但此問題相信不能只由單一方法應對。



撰文：資深工程師及工程師學會前任會長源栢樑



提高整個作業人士的安全意識，包括加強工人作訓練去避免出錯是促進工地安全的重要一環。

事實上建造業一直面對人口老化問題，據粗略統計，近期20多宗工業意外死亡事故中，有42%的死亡工人均超過60歲。部分行業的工程工種難以聘用熟練工人，就算有新人願意入行，若其技術及經驗不足，即使現時法例對工地安全規管得再嚴格，亦難免容易出現如人為疏忽等問題，或增加意外風險。

根據外國與工業安全相關的研究資料，一般來說，建築業意外死亡事故當中有幾個主要成因，近40%成因從高處墜下引致，而約8%是被物體擊中受傷或喪命，亦有約8%是被電擊而引致意外。筆者認為要減少意外發生，最直接的是必須聚焦提高整個作業人士的安全意識，如地盤監工及安全主任應因應有關工作環境，加強工人作訓練去避免出錯。

除了加強培訓外，本港建造業議會亦指出已有承辨商作出突破，推出獎勵去推動職業安全，包括將從業員獲得獎勵的信息由工地送至他們的家門，令其家屬亦知悉獲獎者為保障自己性命及對其家庭福祗而作出的努力，增加提高安全意識誘因。其實建造業議會過去亦曾因應工業意外頻生而向業界作呼籲，指工人需作出心理上的改變，不應該對工業安全掉以輕心，更不應因為有多年地盤工作經驗便以為萬無一失，或許不自覺地過份自信，因一不留神便可能隨時發生意外。另外，建造業議會早前亦提出實施工人安全記分制，工人一旦違反安全會被扣分，若扣滿分會被禁止進入地盤，以加強工人安全意識。

不過，有些建造業界人士表示，曾有工程出現施工期被壓縮，更有承建商為節省金錢或「搶標」而降低工程造價等，這些不良競爭均可能會增加意外風險，因此總承建商由上而下於地盤嚴格執行安全措施亦甚為重要，相信政府與公營機構等相關部門亦會持續審視並適時推出加大力度的行政手段實施積極干預，例如見到已實施的防止標價過低機制 (Fee Diving Control Mechanism)。另外，特別為了讓不同規模承建商或顧問公司能有均等機會參與工務工程，當局處理工務工程等合約時已按類別和預計投標金額分為不同組別，讓各類型公司在公平競爭環境下參與投標等，盡量避免為趕工或減省成本而犧牲工地安全等情況的出現。

事實上，過去本港或國際間不時出現涉及工業意外的訴訟，均顯示地盤的總承建商對工地安全有全權責任，責無旁貸。如早於1993年便曾有工業意外案例指，即使涉事工人未必屬主要承辦商聘用的員工，是經分判商所顧用，但主要承辦商亦不能就事件逃避責任。在2000年亦有工業意外案例顯示，分判商有義務向員工提供足夠安全措施，但負責場地的總承辦商若牽涉工業意外，都不能逃避責任，他們只能外判工作，並未外判責任。但想必這並不是針對主要承辨商，而是發放一個重要的信息，當投標工程項目時，主要承辨商有責任確切地投入安全措施所需的成本，並要實實在在地執行其對工地安全的承擔，相信社會大眾雪亮的眼睛不久將會摒棄那些只顧賺盡而不顧其工友安危及商譽的承辨商。

其實隨著科技發展，業界越來越多利用人工智能技術等去提升工地安全，如利用建築訊息模擬去分析及超前化解工程危險程序，亦引入穿載式智能傳感器去掌握工人身處的位置及身體狀況，從而實時傳送至地盤管理系統電腦作出分析，有助偵測及了解工人現時的所有地同時可能面臨的意外或威脅，得以提早作出警告，盡早化險為夷。另外，有儀器可用於監察在高空工作的工人是否有繫上安全帶才開始工作，自動化地減少意外的發生，大大幫助在開工前作出動態的風險評估。雖然智能化安全管理措施要有資源投入，但若在能有效減降低悲劇發生的角度，考慮強制執行亦在所難免。

就應對不同工程項目帶來地盤意外的安全問題，歸根究底是要各從業者應打從心底作出真心承諾，確立工程作業均是以安全為本的良好公民意識，工人亦應認真注意，並遵從安全的守則，此亦是為了自己的健康及幸福為著想，從內心改變過來而形成一個全行業內貫通上下的工程安全文化。但是知易行難，在加強工業安全的過程中，故若要幹出成績並得以持續，還需各方不斷共同努力作出負責任的行為，同時賞罰亦分明，恩威並施，筆者相信這正就是建造業議會所提出及推動的「建造安全、人人有責」的精神所在，並與工程業界同仁共勉之。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，是香港工程師學會前任會長。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

