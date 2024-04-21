林定國自爆派太太為消委會放蛇　調查海外物業銷售｜政壇諸事町

林定國出任律政司司長前是消委會主席，他最近為消委會50周年拍片，自爆曾經派出太太，同為律師的「LAW師奶」袁淑明做「臥底」，「放蛇」調查海外物業銷售代理的服務，並親自撰寫報告中有關法律範疇的內容。林定國曾經接受訪問時透露，自己私下不算是精明消費者，而太太則是一個精打細算的人。他找太太「放蛇」調查消費者權益，可謂是「找對的人」。



林定國今天（21日）在Facebook重提自己加入政府之前，曾擔任消委會主席，見證消委會踏入50周年感到高興，並應邀為消委會拍片，有機會與舊同事重逢之餘，也讓他憶起與其他委員及消委會同事一邊食蛋撻，一邊開會的日子。（林定國Facebook相片）

林定國為消委會50周年拍片憶起往事

林定國今天（21日）在Facebook重提自己加入政府之前，曾擔任消委會主席，見證消委會踏入50周年感到高興，並應邀為消委會拍片，有機會與舊同事重逢之餘，也讓他憶起與其他委員及消委會同事一邊食蛋撻，一邊開會的日子。他說消委會過去半世紀守護消費者權益，祝願消委會將來能秉承傳統，協助市民成為更加精明的消費者。

林定國自爆消委會有一次涉及海外物業銷售的研究報告，邀請了太太做「臥底」調查代理的服務態度。（林定國Facebook相片）

林定國自爆曾經派太太為消委會放蛇

林定國自爆消委會有一次涉及海外物業銷售的研究報告，原來邀請了太太做「臥底」調查代理的服務態度，並親自撰寫報告中有關法律範疇的內容。

翻查記錄，消委會2021年10月曾發表監管銷售海外一手樓研究報告，當時指出海外物業銷售投訴飆升，消費者平均損失36.8萬港元，揭示香港銷售海外物業的地產代理和發產商均無須領牌，令非持牌代理和營業員能利用豁免令的漏洞，避過監管，亦不受制於地監局的操守守則和執業通告。當時向政府提出五大建議，包括收緊《地產代理條例》的豁免令，要求境外一手樓銷售須由持牌代理或營業員辦理等。

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林定國自稱非精明消費者 太太較精打細算

林定國的太太，是筆名「LAW師奶」的袁淑明律師，林定國曾經在訪問中透露，自己私下不算是精明消費者，而太太則是一個細心、謹慎、敏感度較高的人，相對較精打細算，笑言自己怕煩，日常生活的細節都愛交由太太打理。

袁淑明曾經接受《香港01》訪問透露與丈夫林定國的相識經過，她每次提及林定國都會笑逐顏開，原來兩人早於大學一年級就認識，當時只是朋友關係，「佢每次去Ball都唔會邀請我，淨係請其他女仔！」。

大學最後一個學年，兩人無意中走在一起，但拍拖短短3個月，林定國就考取獎學金赴英國升學，當年「Long D」（異地戀）不如現今方便，「佢喺英國嗰一年，每日都寫一封信寄畀我，周末就傾長途電話」，至1994年兩人拉埋天窗，結婚至今30年。