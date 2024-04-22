民建聯議員晤新任外交部駐港特派員崔建春　雙方續維護一國兩制

全國人大常委李慧琼今日（22日）聯同民建聯主席陳克勤、副主席周浩鼎、立法會議員黃英豪、梁熙及青年民建聯主席劉毅，到外交部駐港特派員公署，拜訪剛履任的駐港特派員崔建春。民建聯指崔建春充分肯定該黨與公署長期的互信合作，強調在「由治及興」的新階段，雙方將繼續維護香港「一國兩制」行穩致遠，共同為國家貢獻力量。



李慧琼指公署長期以來的工作得到香港廣大市民的支持，面對複雜多變的國際形勢中，國家一直是人民的最強後盾，而融入國家發展大局，更是香港實現「由治及興」的重要方向。故此，如何更好發揮香港各方面獨特優勢，加強與不同國家和地區的經貿聯繫，亦是香港下一階段的重要工作。

李慧琼分享了民建聯至今「聯通世界」的工作成果，並就「民間外交」等議題與崔建春交換意見。

民建聯主席陳克勤在會面中介紹了民建聯團隊的分工，指隨著《維護國家安全條例》的實施，香港夯實了維護國家安全的法律基礎，令社會能夠集中精力發展經濟，改善民生。他又說，「聯通世界」是民建聯未來四大工作重點之一，將積極利用與工商界的友好聯繫，主動向海外工商界進一步解說有關法例為香港經濟發展所帶來的正面作用，澄清美西方社會對法例的不實描述，加強海外工商業界對香港的信心。

陳克勤強調，民建聯將繼續向各方介紹國家及香港的最新情況，詳細闡述香港在融入國家發展大局的進程中，所起到的獨特作用與優勢，促進香港企業與當地市場對接，吸引企業、人才來港發展，為香港下一階段的發展增添動力。