生產總值預估數字下周公布　陳茂波料在全年經濟增長預測區間之內

政府將於下周公布第一季生產總值預估數字，財政司司長陳茂波估計會在全年經濟增長預測區間之內，反映本港經濟連續第五個季度呈溫和增長，在努力開拓新的經濟增長點外，也要不斷鞏固傳統經濟環節。



內地五一黃金周假期周三開始，陳茂波預料期間將有超過80萬旅客訪港，當天將在尖東海傍舉行煙火表演，豐富旅客及市民的節目選擇，並增添節慶氣氛。



陳茂波上周在電梯募投比賽2024上致辭。(陳茂波網誌)

陳茂波在網誌說，未來幾個月，多場盛事活動陸續有來，包括世界文化節、在長洲舉行的包山嘉年華，以至五月底舉行的世界頂級葡萄酒和烈酒盛會Vinexpo Asia，政府將繼續全力籌辦不同主題的盛事活動，營造更多具吸引力的新體驗，以創造更多銷售和消費的場景、時點和亮點，吸引更多市民、商務及觀光旅客在港消費，開心燃亮本港經濟。

指科技股表現利好港股連升五天 13年來表現最佳

就過去一周本港股市表現，陳茂波說科技股表現改善，利好港股一周連升五天，恒生指數累計升8.8%，是13年來表現最好的一個星期，市場日均成交量接近1,600億元，也是9個月以來最高。他續說，市場憧憬創科和人工智能業務潛藏的新機遇與業務增量，加上中國證監會早前宣布五項措施，包括「互聯互通」擴容和豐富內涵，以及支持行業龍頭企業來港上市等，觸發伺機已久的資金入市，帶動積極氣氛。

而在二月底優化的「跨境理財通2.0」，陳茂波提到取得好進展，三月份參與的個人投資者數目增加超過2萬4千人，涉及的資金跨境匯劃金額亦按月增加了接近8倍，超過131億元人民幣，單月數字相當於理財通自2021年9月推出以來累計資金跨境匯劃金額的近一半。

此外，陳茂波提到昨日(27日)出席香港新聞博覽館舉辦的講座，跟與會的朋友就香港的經濟與創科發展等議題交流，包括「新質生產力」的內涵和實踐，以及加速其發展的重要性。

他續說，近年香港大力發展創科，推動本地大學等之間的科研合作，除積極的政策支持，還大量投入資源，並加強鼓勵成果轉化，從引進龍頭科企到培育本地初創；由推動「新型工業化」到助力傳統產業數字化轉型，都已看到初步成果，正聚焦加速上述發展，讓創新驅動的新產品、新服務，成為增強經濟動能、點亮資本市場的新牽引。