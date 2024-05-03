議員關注職訓局與內地學歷互認進展　唐智強：盡快落實

立法會教育事務委員會今日（3日）討論職業訓練局的職業專才教育工作，選委界議員劉智鵬關注職訓局的內地發展策略會否進一步落實學歷互認，職訓局執行幹事唐智強表示，期望可以盡快達成學歷互認，目標吸引1000名非本地生來港就讀高級文憑。他指，職訓局過去有與個別內地院校舉辦聯合培訓課程，學生完成後，可分別取得本港及內地學歷認可。



教育局局長蔡若蓮回應稱，兩地職業要求及工作情況都不一樣，有關副學位的資歷互認在循序漸進努力當中。



職業訓練局總幹事唐智強。（蘇煒然攝）

社福界議員狄志遠關注職訓局的收生定位，認為咳該似乎主要針對第二及第三組別的中學生，且是未能升讀大學的學生次選。慢

唐智強表示，職訓局為本港提供技術人才，第二及第三組別的中學較歡迎職訓局到校宣傳，部分第一組別學校認為毋須浪費職訓局人員時間。唐又指，面對人口減少，職訓局曾與政府商討，期望吸引更多外地生入讀，因此會做好「職專留港計劃」。

選委界議員陳仲尼支持有關計劃，但認為要考慮住房及融入香港社會等問題。唐智強說，職訓局非常重視非本地生融入社會，已成立由他領導的委員會檢視相關問題，職訓局可提供1千個宿位，如對方有困難，會提供協助。