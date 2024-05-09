屋宇署今年內交建築物條例修訂建議　簡化檢控程序提高罰則

佐敦華豐大廈奪命火警，揭示大廈多年來都未完全遵辦強制驗樓令，再次喚起社會對舊樓安全的關注。屋宇署長余寶美今日（9日）出席中西區區議會會議時表示，施政報告提出檢討和修訂《建築物條例》，署方預計在今年內提交建議，並進行公眾諮詢，內容包括簡化檢控程序以降低檢控門檻，並提高罰則，屆時將會涵蓋強制驗樓、驗窗及僭建物。



屋宇署署長余寶美（鄭子峰攝)

她指，署方會加強與消防處合作，透過《消防安全條例》提升舊樓的消防安全，盡快向早年落成的樓宇，發出安全指示，提升大廈安全 。

她又指，署方目前已在中西區內巡查超過1300多次，發出逾1000多個消防安全指示，未來會繼續加強巡查。

而發展局局長甯漢豪早前已稱，預計今年第四季，會就《建築物條例》如何修訂交代具體方向，正研究在強制驗樓及僭建引入遞進式罰款，並簡化檢控，例如一僭建就檢控，不用先發清拆令。

她又稱會思考引入定額罰款，如一座30年樓齡樓宇未有執行驗樓，先定額罰款，數月後仍沒有處理，便要作出檢控，而罰則也相應加重。她又稱亦研究將遞進制做法用於僭建的罰則，同時考慮加重最高罰則，視乎僭建規模及嚴重性，又考慮刪除明知故犯，才罰得較重的條文。