收工覆訊息趨普遍　勞工處：規管「隱形加班」不易倡「有商有量」

社交應用程式興起後，全球僱主、上司愈來愈多在非辦公時間聯絡僱員和下屬，要求在非辦公時間開會、回覆訊息或處理其他公務，而且無OT（超時工作津貼）。勞工處處長陳穎韶今日（9日）到南區區議會介紹勞工處工作時，亦有區議員反映「隱形加班」的問題。



不過陳穎韶指，立法規管「隱形加班」並不容易，希望僱主和僱員有商有量。



愈來愈多僱主和上司，在辦公室時間外傳訊息，要求員工處理公務。（視覺中國）

南區區議員林詠欣引用調查指，約六成打工仔下班後仍然要回覆訊息，認為職場愈來愈多「隱形加班」的情況，但勞工法例沒有明確保障。林詠欣問勞工處，會否有相關法例研究的時間表。

陳穎韶則回應指，要訂立「隱形加班」相關法例並不容易，首先僱傭雙方要在「標準工時」上達成共識，然而由於不同工種和職位都有不同情況，所以釐清「標準工時」已經不容易。

陳穎韶希望僱主和僱員之間有商有量，互諒互讓，以達成遙距工作的共識。

外傭「跳工」情況減少 鼓勵僱主舉報

另外，南區區議員梁進關注外傭「跳工」的問題，稱自己是受害者，提問政府如何規管中介。陳穎韶回應說，外傭「跳工」個案已經下跌，認為目前的措施有效，同時鼓勵僱主舉報，當收到舉報後，入境處會有更嚴格把關。