政圈風聲｜懸空七年新聞統籌專員　消息：已有人選、料不假外求

懸空近七年的新聞統籌專員一職，《香港01》獲悉當局已覓得合適人選，人選將「不假外求」，消息指由政府內部人士出掌此職位機會極高，將成為繼首任新聞統籌專員林瑞麟之後，再度由政府中人出掌此公關大員要職。消息人士指，再次委任新聞統籌專員是為了加強政府政策對外解說，並達至說好中國故事、說好香港故事的目標。



消息人士又指，專員人選的首要條件是要深得特首李家超信任，畢竟專員的其中一項職責是輔助特首工作，等同特首的公關大員，雙方工作關係密切，還有是必須有與傳媒打交道和監察輿情經驗。



消息指政府已覓得新聞統籌專員人選（資料圖片）

據悉，李家超自2022年上任後，已有意重設新聞統籌專員一職，經過近兩年的尋覓，終找到合適人選。隨著現任新聞處長陳偉偉將另有新職，預期由現任保安局副局長廖李可期接任，政府的全新公關團隊成形。

保安局副秘書長廖李可期將出任新聞處處長（黃浩謙攝）

值得注意的是畢業於中文大學的廖李可期的公務員生涯，與保安系統特別有緣份，她2006年曾出任保安局首席助理秘書長，之後先後調任運輸及房屋局、律政司，後來再出重返保安局擔任副秘書長，不下一次以保安局副秘書長身份代表政府反駁外國的批評。由於新聞處長職級屬首長級第六級，而將由一名具豐富保安事務的資深政務官出任，日後如何與新聞統籌專員合作、政府的未來公關策略走向一，備受官場關注。

政府於1999年開設新聞統籌專員一職，職責包括：輔助行政長官工作，並負責就重大政策計劃出台，制定新聞資訊和公共關係策略；協調重大政策計劃出台時間表；與政府新聞處處長和主要官員的新聞秘書緊密聯繫，以確保重大政策的新聞資訊及公共關係策略得到貫徹執行，並監察公眾及傳媒反應；策劃和安排行政長官參與的公職活動，包括發表演說、海外訪問、巡視社區、與編輯和記者會面，及出席記者會；代表行政長官與本地及國際傳媒聯絡；於需要時擔任行政長官發言人；及管理行政長官辦公室新聞組的工作。

首任新聞統籌專員職級等同局長

首任新聞統籌專員的職級更屬首長級第八級，等同決策局局長職級，反映時任特首董建華的重視。由於專員職責包括統籌各項重大政策的公關策略，令當年的首任新聞統籌專員林瑞麟被外界稱為林D9，暗示林瑞麟的職權實質「凌駕」一眾局長，方能發揮協調各政策局的職責。

不過，林瑞麟在2002年脫離公務員行列，當上引入政治問責制後的政制及內事務局局長，專員職位一度懸空。至曾蔭權接替任期中途因腳痛下台的董建華出任特首後，他在施政報告提出特首辦要重組架構，建議包括再開設新聞統籌專員職位，但職級下調至屬首長級第4級，新職位訂明是常額/非公務員職位。

曾蔭權年代改為首長級第四級、與特首「共同進退」

根據當時向立法會提交的文件，新聞統籌專員可由公務員調派出任，或採用直接聘任方式，由非公務員出任，做法與政策局局長新聞秘書聘任安排相若。如採用直接聘任方式，由非公務員出任的新聞統籌專員可享的薪酬、附帶福利和約滿酬金，將相當而不高於首長級薪級第 4級公務員當時可享有的水平。專員須受《公務員事務規例》、有關品行和避免利益衝突等規定所約束，但不屬公務員體系，會隨現任行政長官離任而離職。

之後三任專員均向外招攬

至2006年，曾蔭權招攬資深傳媒人何安達出任新聞統籌專員。至梁振英2012年接任特首，先委任有傳媒背景的鄧惠鈞出任新聞統籌專員，但鄧就任未夠一年即以健康為由離任，梁振英再委任民主黨前成員馮煒光出任新聞統籌專員。林鄭月娥2017年上任後，專員一職便懸空至今。