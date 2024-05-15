佛誕｜陳國基：珍惜來之不易穩定及安寧　做更多惠民生暖民心工作

政務司司長陳國基今日（15日）出席香港佛教聯合會舉辦的佛誕活動，他致辭時表示，安全是發展的基礎，穩定是強盛的前題，又重提佛聯會今年年初舉行的董事就職典禮上，寬運大和尚呼籲：「要好好珍惜香港來之不易的穩定及安寧」，指相信大家和他一樣對此話深有體會。他表示，相信佛教聯合會將繼續與政府做好更多惠民生、暖民心的工作，推動香港長期繁榮穩定。



陳國基又在社交網站發文指，憑藉社會各界與特區政府攜手努力，香港成功在變局中開新局，大家要倍加珍惜，更需要守正創新，多做惠民生、暖民心的工作。這讓他想起佛教一個道理，就是「無常」。世間凡是存在的都是無常的，並非永恒存在、永遠不變。這個道理放諸政府的民生施政亦然，絕不能固步自封，而要力求創新突破，積極回應市民的不同需要，才能不斷增強他們的獲得感和幸福感。

關愛隊貫徹「世事無常 人間有愛」精神

他指，關愛隊作為本屆政府一大民生新猷，正好貫徹「世事無常，人間有愛」的精神。自去年成立以來，18區合計450多支關愛隊不斷編織「社區聯繫網」，在日常生活以至突發事件，為區內居民提供貼心和即時的關愛服務，上月佐敦華豐大廈三級火就是一個例子。在大火發生後，當局迅速動員油尖旺區內20隊關愛隊，全天候為受影響人士服務。除了上門逐家逐戶了解各住戶的需要外，關愛隊又在大廈旁設置「一站式」街站，解答居民疑難之餘，又協助他們填寫各項緊急援助基金的申請表格，及將個案轉介相關部門跟進，以解他們的燃眉之急。

他感謝關愛隊隊員的無私付出，又指世界在變，時代在變。他充滿信心，只要識變、應變、求變，把握機遇、應對挑戰、敢於創新，香港定必能夠成為更關愛共融、更幸福美滿的美好家園。