議員倡經貿辦「一雞幾味」做義工推廣香港　楊何蓓茵：同事比較忙

立法會公務員及資助機構員工事務委員會今天（20日）開會，討論說好公務員好故事。民建聯立法會議員林琳關注特區政府駐外經貿辦人員，會否參與義工服務說好香港公務員故事，「我哋應該一雞幾味，唔應該淨係一個Purpose（目的）」。



公務員事務局局長楊何蓓茵表示，駐外經貿辦人員忙於推廣香港工作，「好多時星期六日都要做，我都唔知佢哋有冇做義工服務……例如柏林經貿辦，佢唔淨係做柏林，可能會輻射比較大嘅地方」，但強調說好公務員故事是經貿辦人員的使命。



剛完成東盟三國外訪回港的林琳說，駐外經貿辦人員若果能夠說好香港公務員故事，會帶來有正面效果。（立法會直播片段截圖）

林琳：經貿辦應該一雞幾味 做義工推廣公務員形象

剛完成東盟三國外訪回港的林琳說，駐外經貿辦人員若果能夠說好香港公務員故事，會帶來有正面效果，關注會否於當地做義工服務，令到香港形象更好，「我成日都覺得既然花資源、時間去做一啲東西，我哋應該一雞幾味，唔應該淨係一個Purpose（目的）」，認為於海外做義工推廣公務員形象也必不可少。

楊何蓓茵回應說，經貿辦或內地辦事處人員數目比較少，很多時忙於推廣香港工作。（立法會直播片段截圖）

楊何蓓茵：經貿辦比較忙 工作涵蓋比較大的地方

楊何蓓茵回應說，經貿辦或內地辦事處人員數目比較少，很多時忙於推廣香港工作，「都唔淨係周一至五做，好多時星期六日都要做，我都唔知佢哋有冇做義工服務」。她舉例柏林經貿辦，都不只負責柏林或者德國，「可能會輻射比較大嘅地方，好多時要飛去唔同地方，但同事無論係以官方身份，或者個人身份」，相信經貿辦人員會落力於外地說好香港故事、說好香港公務員故事，達到其使命。